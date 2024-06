Recta final de la Declaración de la Renta: la deducciones más desconocidas para reducir la factura con Hacienda

Declarando, el software de asesoramiento fiscal para los autónomos, ha elaborado una lista que recoge las diez deducciones más desconocidas que aplican algunas Comunidades Autónomas en la declaración de la Renta. Se trata de deducciones a las que tienen acceso todos los contribuyentes, incluyendo aquellos autónomos que cumplan los requisitos específicos.

“Además de las bonificaciones estatales, los autónomos tienen acceso a más de 200 deducciones autonómicas en la Declaración de la Renta que, en algunos casos, atienden a circunstancias especialmente singulares”, explica Marta Zaragozá, CEO de Declarando. “Por esta razón, antes de validar el borrador, es necesario revisar minuciosamente cuáles son los supuestos que les permiten deducirse un determinado importe, que influirá en la factura final con el fisco”, añade.

Esta es la lista de las 10 deducciones más singulares que, según sus lugares de residencia, pueden aplicarse los contribuyentes en la Declaración de la Renta de este año, y que, en el caso de los autónomos, se sumarían a aquellas a las que ya tienen derecho por el desempeño de su actividad.

Deducción para contribuyentes viudos

La Comunidad Autónoma de Extremadura prevé una deducción específica para aquellos contribuyentes que sean viudos. De esta forma, las personas viudas tendrán derecho a aplicar una deducción de 100 euros, siempre que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros. El importe bonificado será de 200 euros si el contribuyente tiene a su cargo uno o más hijos.

Esta deducción también la aplican comunidades como Cataluña y Valencia.

Deducción por residir habitualmente en un municipio en riesgo despoblamiento

En la Comunidad Valenciana, las personas que residan habitualmente en alguno de los municipios considerados en riesgo de despoblamiento, podrán deducirse 330 en la Declaración de la renta. Este importe se incrementará en 132, 198 o 264 euros en el caso de que el contribuyente tenga derecho a la aplicación del mínimo por descendientes establecido por la normativa estatal reguladora del impuesto por una, dos o tres o más personas, respectivamente.

Deducción por tener hijos menores de 3 años viviendo en zonas rurales

En La Rioja, tener hijos menores de 3 años y escolarizarlos o dejarlos a cargo de una persona en zonas rurales conlleva una bonificación en la declaración de la Renta. En concreto, el gobierno regional prevé la deducción del 30% de los gastos en escuelas infantiles, centros infantiles o personal contratado para el cuidado de hijos de 0 a 3 años.

Deducción por compra de vivienda en el medio rural

En España son varias las comunidades que tratan de paliar la despoblación de las zonas rurales con diferentes bonificaciones fiscales. Es el caso, por ejemplo, de Aragón y La Rioja. En la primera, se permite deducir hasta el 5% por la compra o rehabilitación de viviendas en un municipio rural ,si se establece el inmueble como residencia habitual del contribuyente. Por su parte, La Rioja fija deducción del 8% para la rehabilitación en el medio rural de una segunda vivienda adquirida antes de 2013, con un límite anual de 450 euros y una base máxima de 9.040 euros.

Deducción por la instalación de dispositivos de ahorro de agua en la vivienda

La instalación de dispositivos domésticos de ahorro de agua, en las viviendas que constituyan domicilio habitual, son objeto de deducción en la región de Murcia. De esta forma, todos los contribuyentes cuya vivienda sea anterior a 2006, y que instalen de manera voluntaria estos dispositivos, obtendrán una deducción del 20% sobre el valor de los sistemas de ahorro de agua y mano de obra de la instalación. No obstante, la normal fija el importe máximo de los sistemas de ahorro de agua y mano de obra en 300 euros, por lo que la subvención máxima será de 60 euros.

Deducción por contratar primas de seguros para cubrir impagos del alquiler

Se trata de una bonificación destinada a los arrendadores de vivienda en Canarias con la que podrán deducir el 75% de las cantidades abonadas por la contratación de pólizas de seguro que cubran el impago del alquiler. El límite máximo de la deducción se establece en 150 euros y la duración de los contratos de alquiler debe ser de, al menos, un año. Asimismo, el importe del arrendamiento no podrá exceder los 800 euros mensuales.

Deducción por estudiar fuera de las islas

Las Islas Canarias y las Islas Baleares bonifican en la declaración de la Renta a los ciudadanos con residencia habitual en las islas que estudien fuera del territorio insular. En el caso de Baleares, se establece una deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF para cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual con un límite máximo de 1.500 euros. Además, se les da 1.800 euros por cada descendiente.



Canarias, por su parte, permite una deducción de 1.800 euros por descendiente o adoptado que cumpla los requisitos (1.600 euros si la base liquidable del contribuyente es menor a 33.007,20 euros) siempre que sean menores de 25 años, dependan económicamente de los progenitores y cursen estudios de educación superior de los que no exista oferta educativa presencial en la isla donde residan.

Deducción por el pago de intereses de préstamos destinados al estudio de máster y doctorado

Cataluña es la única comunidad española que permite una deducción de este tipo. Los contribuyentes pueden deducirse el importe de los intereses pagados en el período impositivo correspondiente a los préstamos concedidos mediante la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación para la financiación de estudios de máster y de doctorado.

Deducción por acceso a internet para jóvenes emancipados

La Rioja ofrece a sus contribuyente jóvenes (menores de 36 años) que estén emancipados, y que suscriban durante el ejercicio un contrato de acceso a Internet para su vivienda habitual, una deducción del 30%de los gastos anuales facturados y pagados a las empresas responsables del contrato.

Deducción por ser autónomos en zonas rurales de Asturias

El Principado de Asturias premia a aquellos autónomos que deciden desarrollar su actividad profesional en zonas rurales o en riesgo de despoblación. La cuantía de la bonificación es de 1.000 euros y el contribuyente deberá demostrar que tiene su residencia habitual en una zona rural; que ha comenzado su actividad durante el 2021 y, además, se le obliga a permanecer dado de alta en el RETA durante un mínimo de un año.