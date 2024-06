Montar una agencia de marketing digital con el Programa de Promoción del Empleo Autónomo

Ser autónomo y montar una agencia de marketing digital propia es el sueño de muchos profesionales del marketing o de aquellos que se han formado en este sector y quieren hacer de sus conocimientos su modo de vida. Un deseo que a menudo se ve refrenado por la presión fiscal y todo lo que rodea a los autónomos en cuanto a pagos, liquidaciones y demás facturas que parecen acumularse en sus meses sin dejarles espacio para dedicarse a lo que de verdad les importa y apasiona.

El SERSEO Marketing Digital llevan más de 25 años nutriendo la primera comunidad de agencias de marketing gracias a todos esos profesionales que dan el paso de abrir su propia agencia de marketing digital soportando todo lo que conlleva el hecho de ser autónomo, pero con la seguridad que aporta el formar parte de una gran red de agencias en la que apoyarse y con la que compartir no solo conocimiento y experiencias, sino también la suscripción de muchas de las herramientas y plataformas necesarias para llevar a cabo las estrategias de marketing digital diseñadas para conseguir los objetivos de sus clientes.

De hecho, Programa de Alto Rendimiento de SERSEO Marketing Digital atrae a diferentes perfiles con un interés común; montar una agencia de marketing digital sostenible en el tiempo. Perfiles entre los que se puede encontrar:

Amantes del marketing digital: y, ojo, hablamos de apasionados del marketing digital, no tienen por qué ser profesionales del sector en el momento pero sí conocedores del tema. Estos perfiles unen sus ganas de emprender su propio negocio con su pasión por el marketing digital y obtienen como resultado el deseo de abrir su propia agencia de marketing. Sin duda, un perfil lleno de posibilidades al llegar hasta la comunidad de agencias sin “vicios” profesionales.

Profesionales del marketing que dicen basta: renuncian a sus horas extras, a tener un jefe y vuelan hacia su propia agencia de marketing digital tras haber acumulado años de experiencia en el marketing digital y en el trato con el cliente.

Madres marketinianas: otro perfil que no duda en unirse a la primera comunidad de agencias son aquellas profesionales del marketing que han ocupado puestos importantes en sus empresas, pero que ahora buscan conciliar su vida profesional con la laboral de una forma mucho más sencilla y que quieren construir su propio camino. Este perfil de mujeres formadas en marketing digital, madres jóvenes y con ganas de ser sus propias jefas es uno de los más crecientes en el sector.

Las agencias que ya no pueden más: por último, aquellos que ya tienen una agencia en la que más que trabajar cada día luchan haciendo frente a búsquedas infructíferas de clientes, pagos de herramientas que no pueden permitirse, dudas a la hora de fijar precios o para prestar un servicio específico son otro de los perfiles que se unen a la red de agencias de marketing digital en España para conseguir sus objetivos.

Hasta 10.000€ en ayudas para montar una agencia de marketing digital

Ahora cumplir el sueño de todos estos perfiles es más sencillo gracias al Programa de Promoción del Empleo Autónomo. Un programa de ámbito nacional regulado por la Orden TAS/1622/2007 de 5 de junio y dirigido a personas desempleadas y que está gestionado por las comunidades autónomas, generalmente a través de sus Consejerías de Empleo, y por el Servicio Público de Empleo Estatal en aquellas CC.AA. que no hayan asumido competencias en la materia, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Además de estar cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Una oportunidad para todas aquellas personas que siempre hayan tenido el sueño de montar su propia agencia de marketing, pero que no hayan dado hasta ahora el paso por falta de recursos.

La ayuda de SERSEO para autónomos y pymes

La Primera Comunidad de Agencias en España mantiene desde sus inicios una estrecha relación con las PYMEs, ya que han conseguido democratizar el marketing digital para las pequeñas y medianas empresas y, además, está formada por autónomos y pequeñas agencias de marketing digital.

Para facilitar aún más el proceso, SERSEO ha abierto una ventanilla de información para aquellos candidatos que cumplan con los requisitos necesarios. A través de esta ventanilla, se ofrecerá asesoramiento personalizado e información sobre todas las ayudas disponibles, garantizando que los nuevos autónomos puedan aprovechar al máximo las oportunidades financieras y de formación ofrecidas por las diferentes comunidades autónomas.

Y es que las diversas comunidades autónomas de España ofrecen ayudas para aquellos que desean pasar del paro a ser autónomos, facilitando la creación de su propio negocio. Estas son algunas de las cuantías que ofrecen este programa de ayuda, pero todas las Comunidades Españolas tienen su propio programa por lo que es importante saber a qué puede accederse según el lugar en el que se encuentre el emprendedor.

Andalucía: Ayuda de hasta 5.000€ para menores de 30 años y hasta 3.800€ para mayores de 30 años.

Cataluña: Subvenciones que pueden llegar hasta los 5.000€ para nuevos autónomos.

Madrid: Ayudas de entre 3.000€ y 5.000€ dependiendo del perfil del solicitante.

Comunidad Valenciana: Hasta 3.000€ para menores de 30 años y 2.500€ para mayores de 30 años.

Galicia: Subvenciones de hasta 5.000€ para menores de 30 años y 3.000€ para mayores.

País Vasco: Ayudas de hasta 4.000€ para menores de 30 años y 3.000€ para mayores de 30 años.

Castilla y León: Subvenciones de hasta 4.500€ para menores de 30 años y 3.500€ para mayores de 30 años.

Aragón: Ayudas de hasta 4.000€ dependiendo del perfil del autónomo.

Asturias: La cuantía de la subvención a percibir por los beneficiarios será de 10.000 euros.

Convocatoria abierta para montar una agencia de marketing digital

Teniendo en cuenta el impulso que el Programa de Promoción del Empleo Autónomo dará a todos aquellos que quieren poner en marcha su negocio de marketing digital. Desde SERSEO Marketing ya se están preparando para abrir su nueva promoción de agencias.

Y es que cada trimestre, SERSEO abre cinco plazas para nuevas agencias que desean unirse a esta comunidad dinámica y buscan profesionales con un profundo conocimiento y pasión por el marketing digital, comprometidos con el crecimiento de sus propias agencias y el éxito de las pymes.

Abrir una agencia de marketing digital de la mano de una gran red de agencias

Por eso, SERSEO Marketing Digital, líder en soluciones de marketing digital ha visto en este programa una emocionante oportunidad para emprendedores apasionados por el marketing digital. A través de su Programa de Alto Rendimiento (PAR), SERSEO ofrece un camino flexible y escalable para montar y desarrollar una agencia de marketing digital exitosa e invitan a todos aquellos que quieren entrar a formar parte de su comunidad de agencias que no duden en beneficiarse de las diversas ayudas disponibles para autónomos en todas las regiones de España para poder por fin cumplir su sueño.

El Programa de Alto Rendimiento de SERSEO ofrece a todos aquellos que entren a formar parte de él grandes beneficios que tienen como único objetivo el poder gestionar con éxito una agencia de marketing digital:

Capacitación Integral: Un proceso intensivo de 8 semanas que abarca todas las áreas críticas del marketing digital, desde la estrategia hasta la implementación técnica.

Infraestructura y Soporte Técnico: Acceso a una amplia red de freelancers y expertos que apoyan las operaciones diarias, permitiendo a los emprendedores enfocarse en su pasión por el marketing.

Economías de Escala: Aprovechamiento de una comunidad de agencias para reducir costos operativos y mejorar la eficiencia.

Mentoría y Gestión del Conocimiento: Sesiones regulares de mentoría y un sistema avanzado de gestión del conocimiento para asegurar el éxito continuo.

Generación de Leads: Provisión de leads cualificados desde las primeras etapas, facilitando un rápido inicio de operaciones.

Y es que el PAR y, por lo tanto, el objetivo de SERSEO Marketing Digital con todas agencias que componen su comunidad no es otro que “transformar a los profesionales del marketing digital en empresarios exitosos, eliminando las barreras que impiden que las pequeñas agencias prosperen," según comenta Alfredo Fernández, Director de Expansión de SERSEO. "Con el PAR, no solo brindamos capacitación, sino también una comunidad de apoyo y recursos que permiten a nuestros asociados concentrarse en lo que mejor saben hacer: desarrollar estrategias de marketing efectivas."

Por lo tanto, el Programa de Promoción del Empleo Autónomo es sin duda una ocasión de oro para poner en marcha una agencia de marketing digital entrando a formar parte del Programa de Alto Rendimiento de SERSEO con la tranquilidad y el asesoramiento que ofrecen desde la central para acompañar durante todo el proceso a sus futuros consultores que aportarán su granito de arena a continuar democratizando el marketing digital para pymes y autónomos.