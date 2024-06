¿Qué pasaría si la historia no fuese como la cuentan? Rafael Nacher convierte esta pregunta en novela en su libro, ‘¿Y si no fue así?’

CÍRCULO ROJO.- La historia de Jesús sigue representando una gran incógnita a día de hoy, aunque si que hay una versión oficial, ¿qué pasaría si no fuese la correcta? De esta premisa parte, Rafael Nacher en su libro, ‘¿Y si no fue así?’. “Esta novela habla desde un punto de vista diferente de un episodio histórico que se nos ha transmitido de una manera muy condicionada por las decisiones tomadas en distintos concilios muy posteriores a la vida de Jesús. Hay que tener en cuenta que sus contemporáneos en principio no verían en él más que a un predicador con ideas revolucionarias sobre la interpretación de la ley de Moisés, enfrentado al poder endogámico del Sanedrín, en ningún caso se plantearía de inicio que hubiera ningún tipo de divinidad, cosa que solo se produjo después de su crucifixión”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un punto de vista libre de las limitaciones que impone la Iglesia, un cuestionamiento limpio y deliberadamente sencillo de unos dogmas que construyen una figura de Jesús y una doctrina muy poco humanas, muy alejadas de la comprensión de la gente y diluidas en hechos más relacionados con la taumaturgia que confunden el auténtico mensaje de alguien irrepetible. Todo ello, en todo caso y como no me canso de repetir, desde un relato de ficción en el que se conjetura uno de los mil posibles escenarios que pudieran caber en un momento histórico tan especial”.

SINOPSIS

Este relato es una mera conjetura, una suposición de lo que pudo pasar en uno de los momentos más relevantes de nuestra era, una ficción, en resumen. De la misma manera que la historia la escriben los vencedores, los sucesos acaecidos hace ya más de 2000 años en Judea se nos han transmitido de acuerdo con lo que se decidió en los concilios de Nicea, Constantinopla y muchos otros posteriores. En esos dos primeros, se fijó un Credo que ha llegado hasta nuestros días casi inalterado y que obedeció al acuerdo de un sínodo de obispos del siglo IV, más de trescientos años después de Cristo.

¿Realmente lo decidido en esos concilios se corresponde con la palabra de Jesús?

Aparte de los evangelios canónicos, sancionados a finales del siglo II como auténticos, y de la multitud de escritos apócrifos más o menos discutibles, hay infinidad de documentos, estudios eruditos, ensayos, pruebas circunstanciales más o menos determinantes que apoyan o discuten estos textos a lo largo de los siglos, sin que sea fácil decidir si lo que sucedió en realidad fue de una u otra manera sin recurrir a la fe. El autor de este relato no podría afirmar nada en uno u otro sentido porque acepta con humildad que sus conocimientos no alcanzan ni de lejos la comprensión necesaria para pronunciarse en cualquier sentido de un modo fundamentado. Sin embargo, este relato es una novela, un sencillo ejercicio de narrativa que no pretende cuestionar ninguno de los principios que sustentan la fe cristiana; se trata tan solo de una mirada distraída y libre, desde una perspectiva deliberadamente ecléctica que ni cuestiona ni afirma nada y respeta todo.

Lo que aquí se cuenta se basa en una sencilla pregunta:

¿Y si no fue así?

AUTOR

Rafael Nacher (Madrid, 1956) es arquitecto, en la especialidad de urbanismo, la menos técnica y más humanista de las posibilidades de estudio que brinda la arquitectura. Como consecuencia, sus aficiones se han encaminado siempre hacia actividades relacionadas con las letras y las artes, que se podrían resumir en tres conjugaciones: dibujar, leer y escribir. Su vocación literaria es tardía, aunque su afición por escribir se remonta a su juventud, sin que se decidiera por la publicación de sus escritos hasta la actualidad. En su conciliación de la arquitectura y las letras, ha sido durante muchos años miembro de una compañía teatral amateur de la Comunidad de Madrid, en la que ha realizado adaptaciones de guiones, obras originales de autoría propia e infinidad de escenografías, en las que ha podido aunar la vocación por la edificación con la más efímera construcción de espacios escénicos al servicio de cada representación teatral. Con ello, durante ese tiempo, ha hecho realidad la frase de Cyrano de Bergerac de «convertid en hechos mis fantasías», que se adapta perfectamente a su manera de ver la vida. En ese período temporal también realizó diferentes cursos de narrativa, crítica literaria y escritura para escena en la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. Ahora, trasladada su residencia a Extremadura y con la arquitectura en un segundo plano, ha dado paso a su vocación literaria con la publicación de la novela ¿Y si no fue así?, a la vez que prepara ya otros nuevos trabajos.