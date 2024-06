Adecco busca 70 conductores/as de residuos para FCC Medio Ambiente en Barcelona

Nuevas oportunidades de empleo. Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, está buscando 70 personas para trabajar como conductores/as de residuos para FCC Medio Ambiente, empresa líder mundial de servicios medioambientales, en su centro de trabajo situado en el Polígono Industrial de la Zona Franca (Barcelona) Para esta posición no se requiere experiencia previa, pero es valorable. Es necesario que los candidatos tengan el carné C + CAP. Adecco ofrece jornada completa en turnos de mañana, tarde y noche durante el próximo periodo estival (julio, agosto y septiembre). Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de la página web de Adecco https://www.adecco.es con la referencia F0CC4F7D-B75E-5430-0FD3-F809690CC317 o a través del siguiente link: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/conductoresas-recogida-de-residuos-con-carnet-c-cap-barcelona?ID=11f02626-791f-4709-a377-afb4ea597344

La campaña de verano genera miles de puestos de trabajo y se presenta como la ocasión idónea tanto para las personas que llevan más tiempo en desempleo se reenganchen al mercado laboral como para aquellas que aprovechan estos meses para conseguir ingresos para el resto del año.

Así, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, busca 70 personas para trabajar como conductores/as de residuos para la empresa FCC Medio Ambiente, empresa líder mundial de servicios medioambientales, en su centro de trabajo situado en el Polígono Industrial de la Zona Franca (Barcelona).

Se necesita incorporar personal con carné C + CAP en vigor para el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Barcelona durante la cobertura del periodo vacacional del año 2024, los meses de junio, julio y agosto.

La función de los candidatos/as seleccionados/as será la conducción del camión de recogida de residuos siguiendo la ruta establecida. Para esta posición no se requiere experiencia previa, pero será valorable haber realizado funciones similares.

Adecco, para estas posiciones, ofrece jornada completa en turnos de mañana, tarde y noche, de lunes a viernes, o sábados, domingos y festivos.

"Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. Llevamos 40 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que le ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en el país. Sus cifras hablan por ellos: en el último año han empleado a casi 129.000 personas en el país; han contratado a más de 37.772 menores de 25 años. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han informado a más de 56.000 alumnos".