RD Express; expertos en venta y reparación de instrumental dental

Toda clínica dental necesita un servicio técnico de confianza que mantenga y repare su instrumental sin ocasionar pérdidas de tiempo.

Para atender los requerimientos de centros odontológicos ubicados en cualquier localidad de España, RD Express dispone de profesionales altamente cualificados y la mejor tecnología.

Desde su sede en Madrid, la empresa se dedica a la venta, el mantenimiento y la reparación de instrumental dental bajo la premisa de la eficiencia, procurando que sus clientes no detengan sus actividades en espera de algún trabajo pendiente. Material rotatorio, unidades de cirugía, endodoncia e implantología, lámparas de polimerizar, ultrasonidos de limpieza, piezas de mano y mucho más, se pueden reparar en tres sencillos pasos.

El proceso El gerente de RD Express, Emilio Fernández Mayoral, explica que la sistematización del proceso para ejecutar la reparación de instrumental dental ha sido clave para atender las solicitudes en menos de 48 horas. Al realizar la solicitud de reparación, el personal de RD Express emite un presupuesto y recoge los instrumentos con su propio sistema de mensajería. Una vez finalizado el proceso de mantenimiento y reparación, el mismo día, los equipos se envían y llegan a su destino en un periodo no mayor a 48 horas y con garantía de servicio técnico.

Este método de trabajo permite que los consultorios y clínicas dentales no detengan su dinámica de trabajo por efectos de la reparación o mantenimiento de una parte de su instrumental; ya que la empresa hará llegar la encomienda al día siguiente de haber recibido la solicitud de trabajo. En manos de los profesionales de RD Express, las turbinas, contra ángulos, micromotores, acoples, striping y otros materiales rotatorios estarán disponibles en tiempo récord.

Calidad ante todo Para asegurar máxima calidad en los trabajos ejecutados, la empresa de servicio técnico trabaja con las mejores marcas de instrumental dental del mercado.

“Sabemos lo importante que es para una clínica el instrumental dental y por ello proporcionamos un servicio ágil y de calidad. Sin demora: directo y eficaz”. Agrega Fernández Mayoral al afirmar que la empresa cuanta con la tecnología y piezas necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento de cada herramienta del instrumental dental. Asimismo, RD Express ofrece el servicio técnico en las sedes de las clínicas, para revisión de sillones dentales, compresores, autoclaves, entre otros.

Otra ventaja que ofrece la compañía es el servicio “Ninguna Clínica Dental Parada”, con el que realizan préstamos de piezas a sus clientes mientras repara las de ellos. Por su excelencia y profesionalidad, RD Express se ha convertido en referente en España en reparación de instrumental dental así como en la venta del mismo a precios muy competitivos. Se pueden consultar todos los detalles en su web.