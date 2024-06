El yoga para empresas refuerza el compromiso de los empleados

Centro de yoga Elena Ferraris, Madrid. El estrés laboral reduce la motivación y la productividad de los empleados. Cada vez más organizaciones apuestan por los programas de promoción de la salud en el trabajo para fomentar el bienestar y mejorar el clima laboral. El yoga para empresas es una de las actividades más recomendables por sus múltiples beneficios.

El centro ELENA FERRARIS YOGA fue pionero en acercar las sesiones de yoga y mindfulness al entorno laboral. Sus talleres se organizan a medida de las necesidades de cada empresa. Las propuestas de yoga para empresas, tiene tantos formatos como empresas comprometidas a promocionar la salud en el trabajo: Talleres de yoga temáticos, jornadas de bienestar, “espacio salud” durante un congreso o un kick off. Actividades de reducción de estrés adaptadas a jornadas especiales para los empleados, retiros para directivos, clases regulares de yoga en las empresas o incluso online y clases puntuales de yoga para empleados.

EL PORQUÉ DEL YOGA PARA EMPRESAS La eficacia de sus sesiones ha traspasado fronteras. Actualmente, empresas extranjeras que acuden al país para asistir a eventos contratan sus servicios para contribuir a rebajar el estrés y fomentar la relajación de sus trabajadores y colaboradores. Por supuesto, el idioma no supone ninguna barrera, ya que ELENA FERRARIS YOGA imparte clases en castellano, inglés, alemán e italiano.

El yoga corporativo es mucho más que una moda. Las empresas más evolucionadas son conscientes de que los empleados son su activo más importante. Partiendo de esta premisa, consideran que contribuir a la mejora de la salud es una inversión necesaria.

LOS BENEFICIOS DE INCORPORAR EL YOGA CORPORATIVO EN LAS EMPRESAS Los datos así lo avalan. Según cifras aportadas por el European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) y el “Workplace Wellness Alliance” del World Economic Forum, por cada euro invertido en estrategias de promoción de la salud en el puesto de trabajo se pueden obtener hasta 2,5 euros de retorno (ROI). Además, las empresas consiguen elevadas tasas de reducción del absentismo y hasta un 33% reducción del presentismo.

El estrés, el sedentarismo y las enfermedades que se derivan de ellos son los grandes males de la sociedad actual. La práctica del yoga en la empresa contribuye a que las personas gocen de mayor bienestar físico, mental y emocional. No solo ayuda a combatir la ansiedad, sino que previene el síndrome burnout, funciona como herramienta de teambuilding y mejora la imagen corporativa y el employer branding.

SOBRE ELENA FERRARIS YOGA Elena Ferraris, fundadora y directora de ELENA FERRARIS YOGA, cuenta con el certificado Yoga Alliance E-RYT 500 en las disciplinas de Hatha Yoga, Yoga Iyengar, Yoga Prenatal y Posparto.

Desde 2012, está al frente de este proyecto, cuyas instalaciones se encuentran en el centro de Madrid, con el que traslada su experiencia y su visión del yoga a particulares, empresas, colegios e instituciones. En 2021 publicó su primer libro Namasté, Yoga para la mujer en todas las etapas de la vida, dada su enorme especialización en el yoga durante todas las etapas de la mujer.

