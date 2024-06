Farmasky cuenta con una amplia variedad de zumos ecológicos y otros productos naturales

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de la salud y el medioambiente, la búsqueda de productos naturales se ha convertido en una prioridad para muchos consumidores. En este contexto, los zumos ecológicos Ékolo son una opción ideal para quienes buscan disfrutar de un sabor auténtico y, a su vez, contribuir con el bienestar del planeta.

Los productos de esta marca española, disponibles en Farmasky, se preparan con un 100 % de fruta fresca exprimida, que además es recolectada en huertos de agricultura ecológica. De esta manera, es posible elaborar una bebida pura, nutritiva y libre de añadidos químicos.

Zumo ecológico natural y refrescante Cuando llegan la primavera y el verano, es habitual que se busquen alternativas saludables para refrescarse en días calurosos. A propósito de esto, Ékolo, una marca de zumos ecológicos orgánicos de Navarra, ofrece una línea de jugos con fruta fresca que vienen directamente del campo y son exprimidas y almacenadas de manera orgánica, sin usar cámaras frigoríficas.

Además de ser refrescantes, estas bebidas no contienen azúcares ni conservantes. Por lo tanto, se trata de una opción saludable. Tampoco cuentan con agua añadida y su concentración se distingue, especialmente, por disponer de una consistencia espesa. En particular, para elaborar una botella de zumo de 750 ml, se utiliza aproximadamente 1 kilo de fruta ecológica. Gracias a estas características, esta marca ofrece productos con altos estándares de calidad y nutritivos.

Por ejemplo, su naranjada no contiene azúcares ni edulcorantes añadidos y es una excelente opción de consumo saludable para toda la familia. Además, este zumo aporta vitamina C, bioflavonoides y otros antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico.

Zumos ecológicos de Ékolo en Farmasky Farmasky es una multitienda online que dispone de variedad de productos de parafarmacia, herbolario y ortopedia que mejoran la salud y la calidad de vida de las personas.

Dentro de su catálogo de artículos ecológicos es posible encontrar zumos Ékolo naturales en diferentes sabores. Por ejemplo, esta tienda cuenta con zumo de arándano, granada y naranja-zanahoria de la línea Ékolo Bio en botella desechable de 750 ml. Este tipo de presentación es ideal para compartir entre familiares o amigos y disfrutar de una bebida refrescante y rica en nutrientes.

Estos productos pueden adquirirse directamente desde la página web de este comercio electrónico, a través de métodos de pago seguros. Asimismo, esta tienda hace envíos gratis a partir de 49 € en toda la Península Ibérica y en Baleares.

En Farmasky es posible conseguir distintos zumos ecológicos de la marca Ékolo. Se trata de productos naturales que contribuyen a sostener un estilo de vida sano.