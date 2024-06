ABG IP es el mejor despacho de patentes de España y el quinto de Europa según Financial Times

ABG Intellectual Property obtiene galardones en las seis categorías en las que se divide el ranking "Europe’s Leading Patent Law Firms 2024" que el prestigioso diario británico Financial Times ha publicado hoy. Con cinco medallas de oro y una de plata, la firma ABG IP se sitúa como el mejor despacho de patentes de España y en el quinto puesto de Europa La firma de propiedad industrial e intelectual ABG Intellectual Property ha obtenido el mejor puesto de los despachos de patentes de España y se sitúa en la quinta posición de Europa. Esta es una de las conclusiones que resultan del ranking "Europe’s Leading Patent Law Firms 2024" que el prestigioso diario británico Financial Times ha dado a conocer hoy.

Es el sexto año consecutivo en el que la empresa aparece en el listado, cuyos resultados se dividen en seis sectores innovadores en los que los despachos de patentes pueden obtener medallas de oro, plata o bronce. Tras una primera edición en 2019 en la que ABG IP fue la única firma española seleccionada, la compañía ha ido superándose en sus condecoraciones y este año ABG IP ha obtenido su mejor medallero con cinco oros (química y farmacia, biotecnología, física, ingeniería mecánica y nanotecnología) y una plata (tecnología informática).

"Desde ABG IP apreciamos enormemente esta valoración porque es fruto de un estudio riguroso e independiente para el que no hemos presentado candidatura alguna, sino que es producto de un sondeo a especialistas del sector de la innovación usuarios del sistema de protección de la propiedad industrial y a profesionales de esta área", ha afirmado Juan Arias, socio director y cofundador de ABG IP.

El mayor equipo de agentes de patentes europeas

Financial Timesencarga a la empresa alemana Statista la elaboración del informe a nivel europeo y, según publican, este año se ha encuestado a 3500 clientes y agentes de patentes de organizaciones nacionales e internacionales en los meses de febrero y marzo de este año. Como resultado, 208 firmas de Europa han sido galardonadas, 11 de ellas españolas.

"Entendemos la posición privilegiada que hemos alcanzado en ABG IP como un reconocimiento a la calidad de los servicios que prestamos y quiero resaltar que detrás de esa excelencia hay un equipo brillante, del más alto nivel, internacional y multicultural formado por 70 personas que se reparten en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia", señalaba Arias.

La firma, fundada en 2003, cuenta entre sus filas con el mayor equipo agentes de patentes europeas de España. En total 19 profesionales cualificados para actuar ante la Oficina Europea de Patentes forman parte de su plantilla que también incluye 11 agentes de la propiedad industrial acreditados para actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, dos representantes ante el Tribunal Unificado de Patentes y abogados especializados en propiedad industrial e intelectual.

La edición de 2024 de "Europe’s Leading Patent Law Firms" está disponible pinchando aquí.