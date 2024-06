La prestigiosa editorial de autoedición abre la convocatoria para su undécima edición, destacándose por su innovación y por ofrecer la mayor cuantía económica en premios del sector.

En el ámbito de la autoedición literaria en España, Editorial Círculo Rojo se erige como un referente indiscutible. Desde su fundación en 2008 por el escritor Alberto Cerezuela, esta editorial ha transformado el panorama literario europeo, apoyando a más de 27,000 autores y publicando más de 35,000 títulos. Este año, la undécima edición de sus premios literarios promete ser un evento ineludible para los autores independientes y una cita clave en el calendario cultural español. Si eres escritor, aún estás a tiempo de participar. Puedes publicar un libro con Círculo Rojo antes del 15 de agosto de este año.

Roquetas de Mar: El Epicentro de la Literatura El próximo 11 de octubre, el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar se convertirá en el epicentro de las letras en España. La ciudad almeriense acogerá a más de 600 escritores y unas 50 personalidades del mundo literario y del entretenimiento, quienes se reunirán para celebrar la excelencia en la autoedición. "Nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y de que nuestro municipio se convierta en un referente cultural", destaca Alberto Cerezuela. A día de hoy, casi cuatro meses antes del evento, la demanda de invitaciones ha superado todas las expectativas, casi llenando las 1,400 localidades del Teatro Auditorio. Y es que no hay comparación con otros premios menores que han aparecido últimamente.

Innovación y Liderazgo Editorial Círculo Rojo se ha distinguido por su capacidad de innovación en el ámbito de la autoedición, ofreciendo a los autores una plataforma familiar y profesional. "Hemos creado un entorno donde la calidad y la profesionalidad son esenciales", comenta Cerezuela. Con cerca de 3,000 títulos publicados en el último año, los premios de Círculo Rojo no solo son prestigiosos, sino que también representan la mayor cuantía económica del sector, destacándose notablemente sobre otras editoriales según las opiniones sobre Editorial Círculo Rojo que hemos recabado.

Premios y Reconocimientos Este año, los premios de Círculo Rojo han elevado aún más su apuesta. Además de los tradicionales premios de 2,000 euros para cada una de las diez categorías, se introduce un premio especial de 7,000 euros al mejor libro del año. "Diez autores recibirán herramientas de promoción valoradas en 2,000 euros, y uno de ellos ganará el gran premio en metálico de 7,000 euros, alcanzando una cuantía total cercana a los 30,000 euros", explica Madeleine Sánchez, del departamento de comunicación.

Una Gala Llena de Estrellas La gala de premios no solo es una celebración de la literatura, sino también un homenaje a Almería. A pesar de las ofertas para trasladar el evento a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, Cerezuela ha mantenido su compromiso con Almería. "Quiero que los asistentes descubran los encantos de mi tierra, la gala no se mueva de aquí, deben ser los demás quienes nos visiten para descubrir todo lo bueno que tienen tanto Almería como Roquetas de Mar", afirma. La alfombra roja ha visto desfilar a figuras destacadas como Enrique Arce, Nerea Camacho y Paco Tous, entre otros. Este año, la gala promete ser aún más espectacular con la presencia de numerosas personalidades del mundo del entretenimiento y la cultura. Puedes ver un resumen de la última edición: www.youtube.com/watch?v=7BVQYsq0bfk

El Secreto del Éxito Según Raquel Martínez, editora y presentadora de la gala junto al actor Jesús Olmedo, el éxito de Círculo Rojo radica en la dedicación y profesionalidad de su equipo. "Nuestro éxito se basa en la atención personalizada que ofrecemos a cada autor. Publicamos casi 10 libros al día y garantizamos una distribución efectiva a nivel nacional gracias a nuestra colaboración con Logista Libros", destaca Martínez. Y es que no es lo mismo dejar tu libro en manos de solo una distribuidora regional, como Azeta, Arnoia o Elkar, que en manos de Logista, la distribuidora del Grupo Planeta. Esas ventas se pueden cobrar, sin intermediarios y sin perder un solo día los derechos de autor (algo muy importante) a través de una plataforma propia de gestión de ventas.

La capacidad de distribución de Círculo Rojo es única en el sector de la autoedición. Maite Martín, responsable de distribución, subraya: "Vendemos unos 20,000 libros al mes. Ninguna otra editorial de autoedición puede igualar nuestra capacidad de distribución nacional".

Presencia en Eventos Literarios Este año, Círculo Rojo también ha destacado en eventos literarios, con un stand prominente en La Rambla de Barcelona durante Sant Jordi, donde más de 200 escritores firmaron sus obras. A pesar del veto de la Feria del Libro de Madrid a la autoedición, la editorial organizó un evento paralelo en colaboración con Tim Hortons, asegurando la presencia de autores firmando libros todos los días en la capital.

Editorial Círculo Rojo continúa liderando el mundo de la autoedición, ofreciendo a los autores no solo la oportunidad de ver sus obras publicadas, sino también una plataforma incomparable de promoción y distribución. Los premios literarios de este año, con la introducción del gran premio de 7,000 euros, consolidan su posición como líder indiscutible en el sector, ya que Editorial Círculo Rojo no solo te ayuda a editar un libro, sino que es un sinfín de experiencias que convierten el mundo de la autopublicación en una auténtica aventura.