Diferencias entre TAFAD y INEF como opciones para quienes desean formarse en educación física

En España, quienes anhelan desempeñarse en el mundo del deporte y la actividad física tienen dos opciones formativas que les permitirán alcanzar sus metas. Estas posibilidades son TAFAD, como se denomina a los Grados Superiores de Deporte, e INEF (Instituto Nacional de Educación Física). Aunque en ambas esferas se obtiene una capacitación de calidad, es importante tener claras las diferencias que existen entre ambas opciones, ya que de esta manera se puede elegir la alternativa que mejor se adapte a los objetivos e intereses particulares.

En ese sentido, el centro educativo especializado en formación deportiva TafadMadrid explica que, básicamente, TAFAD representa una metodología enfocada en el aspecto práctico, mientras que INEF prioriza el aspecto teórico o académico.

TSEAS y TSAF En primer lugar, TafadMadrid indica que TAFAD se divide en dos ciclos formativos. Uno de ellos es el Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) que se relaciona con deportes como el fútbol, baloncesto, balonmano, voley, tenis, padel, floorball, natación, etc. E igualmente con el ocio y tiempo libre. Adicionalmente, existe el grado de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (TSAF), que se vincula al sector fitness. Por lo tanto, el profesional que cursa este programa está habilitado para impartir clases colectivas de pilates, balance, ciclo, pump, etc. Además, puede dirigir sesiones de acondicionamiento físico como monitor de fitness o entrenador personal. En cualquier caso, ambos ciclos se caracterizan por su metodología práctica y por su corta duración de solo dos años.

Formación universitaria Por otro lado, INEF se refiere a centros superiores donde se imparte formación universitaria especializada en ciencias de la actividad física y del deporte. La diferencia fundamental con TAFAD radica en que las clases tienen una orientación teórica y aborda temas como la investigación, gestión deportiva, etc. Asimismo, el ciclo tiene una duración de cuatro años, el doble de TAFAD.

En resumen, para aquellos que buscan una formación más práctica y con una rápida incorporación al mundo laboral, TAFAD es una buena alternativa a INEF. Además, TAFAD permite acceder a la universidad para cursar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, si se decide continuar los estudios en el futuro.