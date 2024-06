¿Cuáles son las pruebas y requisitos para opositar a examinador de tráfico?

A pesar de que es una oposición desconocida para muchas personas, el concurso para convertirse en examinador de tráfico recibe a una gran cantidad de aspirantes cada que se lanza una nueva convocatoria.

Para conectar a las personas con las ofertas de empleo público, la plataforma Opobusca analiza y comparte todas las publicaciones que aparecen en los Boletines Oficiales del Estado, en sus diferentes niveles. Por ello, las personas que buscan opositar a examinador de tráfico pueden informarse acerca de las fechas y plazos de convocatoria, los requisitos y las bases para participar de las oposiciones.

Opobusca ofrece información sobre los requisitos para ser examinador de tráfico De acuerdo con la normativa española, la principal función del examinador de tráfico es supervisar que los exámenes teórico y práctico se realicen de manera correcta para determinar la aptitud del examinado. Entre los requisitos para opositar a examinador de tráfico son tener una edad mínima de 23 años, ser titular de los permisos de conducción B, A2 y C o D, contar con un título de bachiller o técnico y haber superado la oposición convocada por la Dirección General de Tráfico.

En ese sentido, acceder a un buscador de oposiciones como Opobusca representa una ventaja importante para los aspirantes, dado que de esta manera pueden estar obtener información detallada y precisa acerca del proceso. Un aspecto importante a considerar es el número de plazas abiertas en cada convocatoria, un dato que también está disponible en esta plataforma.

¿En qué consiste la oposición de examinador de tráfico? Para obtener el certificado oficial emitido por la Dirección General de Tráfico (DGT), las personas interesadas en opositar a examinador de tráfico deben superar dos fases: la fase de oposición y el curso selectivo.

De igual manera, la fase de oposición consta de dos partes: un examen tipo test con 100 preguntas y una prueba de carácter práctico de conducción de un vehículo turismo en vías abiertas al tráfico general. Por su parte, el curso selectivo tiene una duración previsible de hasta diez semanas, con la finalidad de adquirir conocimientos para la preparación específica de los aspirantes en el ejercicio de sus funciones.

El temario para el test consta de 4 bloques: la organización del estado y el funcionamiento de la Administración General del Estado, el Derecho Administrativo General, la Normativa de Tráfico y la Seguridad Vial.

Desde MasterD, una de las academias líderes en la preparación de oposiciones en toda España, destacan la importancia no solo de la formación para superar esta oposición, sino también del acompañamiento que una academia puede ofrecer. "El proceso de la oposición está lleno de tareas administrativas y plazos que los aspirantes deben cumplir, por eso en MasterD se emplean la herramienta Opobusca para que los alumnos estén al día de todas las novedades, conozcan los plazos, cambios legislativos, etc.".

Además, Opobusca también proporciona varias guías y consejos para obtener los mejores resultados en el examen.