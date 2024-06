Las ventajas de asociarse a Compramuebles.com y escalar en el sector del mueble

Elegir los muebles del hogar para muchas personas es una tarea significativa, ya que buscan elementos que cuenten una historia, reflejen un aspecto de la personalidad o exhiban el estilo de vida de la familia. En este sentido, emerge el innovador concepto de Compramuebles.com, una de las empresas líderes en el mundo de la recomendación de fabricantes y tiendas de muebles.

Gracias a su exitoso sistema de consultas, este marketplace cuenta con numerosas visitas por parte de quienes están en proceso de equipar su vivienda o incorporar algún elemento en particular. Esto no solo beneficia a organización y a los consumidores, sino que también significa una gran oportunidad para los negocios dedicados a la fabricación y venta de mobiliario de calidad.

Por lo tanto, asociarse con Compramuebles es una decisión inteligente para las organizaciones del sector que buscan escalar.

Fábricas y tiendas seleccionadas por su calidad Para las organizaciones que fabrican y comercializan muebles, mantener una asociación con Compramuebles representa una oportunidad única por muchas razones. En primer lugar, porque está plataforma multicanal conoce en profundidad ese sector, gracias a sus más de 29 años de experiencia.

De hecho, esta compañía ofrece resultados claros. Hasta la fecha, su sistema ha permitido gestionar más de 54 Millones de euros, en más de 18.000 operaciones a clientes finales. Es decir que Compramuebles.com ha desempeñado un papel clave para movilizar las ventas en el segmento del mobiliario de calidad, beneficiando significativamente a sus asociados.

Esto se debe, entre otras cosas, al amplio conocimiento de la empresa sobre las necesidades de los consumidores, lo que permite hacer recomendaciones oportunas y con grandes probabilidades de concretar transacciones comerciales.

Ahorro de tiempo y dinero Otra de las ventajas de asociarse a este marketplace está relacionada con el ahorro de dinero y de tiempo, ya que resulta mucho más asequible que la contratación de una agencia de publicidad. Además, la empresa tiene acceso a informaciones de primera mano sobre el mercado, gracias a su participación en las principales ferias del mueble y eventos de interiorismo en Europa. Por lo tanto, los asociados mediante su intranet cuentan con la oportunidad de recibir información privilegiada sobre las principales tendencias y oportunidades del sector.

Por otra parte, Compramuebles.com constituye un verdadero aliado estratégico porque ofrece acceso a recursos y a una exclusiva red de contactos con proveedores y profesionales del sector, incluyendo fabricantes, ferias, representantes y distribuidores de materiales de alta calidad.

Campañas publicitarias Compramuebles se encarga de realizar campañas publicitarias con un diseño bien ejecutado, destinadas a aumentar significativamente el valor de la tienda o fábrica de los asociados. Sobre este punto, la firma es clara al explicar que no acepta a cualquiera como asociado, ya que su concepto prioriza la selección de tiendas y fábricas con la mejor relación en cuanto a calidad, precio y servicio al consumidor.

Finalmente, por lo que cuesta "un café al día", Compramuebles.com ofrece la ventaja de realizar una gestión integral de la asociación con la planificación, fotografías, enlaces web, geolocalización del comercio, etcétera.