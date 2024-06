Más de 1.000 corredoras y corredores participarán de la VII edición de la Samurai Xtreme Race

Más de 1.000 corredoras y corredores ya confirmaron su asistencia a la VII edición de la Samurai Xtreme Race que se realizará el próximo 7 de julio. Esta carrera OCR (Obstacle Course Race), que promueve vida saludable, diversión y compañerismo, se llevará a cabo en Playa del Lago de As Pontes de García Rodríguez, en A Coruña.

Recientemente, los organizadores han destacado que, a pesar de haber ampliado en 100 cupos la participación de corredores, los mismos ya se encuentran agotados. Si bien no esperaban cerrar tan temprano las inscripciones, ya no quedan lugares.

Una participación más equitativa La séptima Samurai Xtreme Race será única y diferente a las demás ediciones. Por ejemplo, se trata de la carrera de este tipo con mayor equidad de género entre los participantes inscritos.

Según informan desde la organización, este año en la carrera de obstáculos el 44 % los atletas serán mujeres. Este nivel de participación se enmarca dentro de los objetivos que se han planteado como evento. Cabe destacar que esta proporción supera en diez puntos a la registrada en la edición anterior. A su vez, la meta para 2025 es que la Samurai cuente con un 50 % mujeres.

Un esfuerzo conjunto Otro de los logros de la Samurai Xtreme Race es la capacidad de convocatoria de voluntades que ha desarrollado con el pasar de las ediciones. Este año, la carrera de obstáculos ha sumado el apoyo de organismos como la Deputación Da Coruña y el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.

También cuenta con el soporte de empresas de distintos sectores. Asimismo, este evento está respaldado por la Asociación de Organizaciones y Clubes de Obstáculos de España y será puntuable para la Liga Española de Carreras de Obstáculos y nuevamente este año será clasificatoria para el Campeonato Mundial de Carreras de Obstáculos a celebrar en Mammoth Lakes, California, Estados Unidos.

Todas estas instituciones, marcas o empresas apuestan por la Samurai Xtreme Race, una competición OCR que está creciendo y que impulsa al deporte como estilo de vida.