ADEL buscará familias para repoblar la Sierra Norte de Guadalajara

Continuando así con una nueva fase de su Programa de Repoblación, después de ser el primer grupo de acción local en lanzar una convocatoria de ayudas para el asentamiento de población, gracias a la que se rehabilitaron 25 viviendas en 20 pueblos de la Sierra Norte. Ahora, la pretensión del GDR es la de atraer a nuevos pobladores a estas viviendas, pero también a otras disponibles en la comarca, buscando familias dispuestas a apostar por el medio rural Adel continúa llevando a cabo diversas acciones con el fin de favorecer la repoblación de una comarca como la Sierra Norte de Guadalajara que, por fin a finales de 2023, y desde el año 2010 en el que no había habido cifras positivas, experimentaba un aumento de población de cerca de un 5%.

Así, la presidenta del Grupo de Desarrollo Rural, María Jesús Merino, presentaba recientemente a ayuntamientos y agentes implicados una nueva fase del Programa de Repoblación que está llevando a cabo el grupo de desarrollo local y que tiene por objeto conseguir el traslado efectivo y real de personas al medio rural en la comarca.

La primera de las acciones de este Programa de ADEL fue el lanzamiento de la 'Convocatoria de Ayudas Asentamiento de población' para subvencionar la rehabilitación de viviendas municipales para poner en alquiler para la instalación de familias y asentar población en los pueblos. ADEL Fue el primero de los 29 GDRs de Castilla-La Mancha que lo hizo. De esta convocatoria resultaron beneficiarios los 20 ayuntamientos que la solicitaron, de los 85 que conforman el territorio de ADEL.

En esta nueva fase que se pone en marcha ahora, el Programa de Repoblación va a dar a conocer la Sierra Norte como un lugar para poder poner en marcha su plan de vida a posibles familias interesadas en establecerse en ella, procedentes de diferentes lugares de España. Asimismo, el proyecto va a difundir, de manera complementaria, las posibilidades turísticas y características naturales e históricas o posibilidades de negocio que favorezcan el desarrollo integral de la Sierra Norte de Guadalajara.

El estudio inicial y las acciones posteriores que componen esta nueva fase del Proyecto de Repoblación se llevarán a cabo en los pueblos que se presentaron solicitud de ayuda y fueron beneficiarios de la 'Convocatoria de ayudas asentamiento de población'.

El estudio inicial analizará exhaustivamente las oportunidades y fortalezas de cada uno de los municipios de la Sierra Norte de cara a la atracción de nuevas familias.

Las actuaciones previstas en la segunda fase se ejecutarán de forma directa en los cinco municipios seleccionados de entre los veinte objeto del estudio. De ellos se extraerán unas conclusiones válidas para futuras acciones relacionadas en este sentido en el resto de municipios objeto de estudio.

Los ayuntamientos no seleccionados serán beneficiarios de manera indirecta del impacto del proyecto y de sus actuaciones. Asimismo, estos ayuntamientos podrán también disponer de familias interesadas en asentarse en el medio rural.

Los cinco Ayuntamientos escogidos para el desarrollo directo de los servicios participarán y facilitarán el desarrollo de los servicios poblacionales. Para llevar a cabo las siguientes acciones del plan, se va a contratar a una persona, por parte de la empresa que lleve a cabo la ejecución del proyecto, como técnico de territorio. Residirá en la Sierra Norte, conocerá bien la realidad de la comarca y será debidamente formada en la metodología del Proyecto.

Empresa y técnico del territorio trabajarán para identificar y resolver las necesidades y oportunidades que brinda cada comarca, y atraer a personas que puedan asentarse y llevar allí una vida plena y feliz. Para ello mantendrá contacto directo con los grupos de interés de la zona: propietarios de vivienda, locales, empresas, vecinos del pueblo, asociaciones, etc.

Igualmente, empresa y técnico harán un mapeo de recursos locales. Todo el conocimiento del territorio y las oportunidades económicas y de vivienda favorables para la repoblación se registrarán en la base de datos del Proyecto.

Labor importante será la de llevar a cabo labores de asesoramiento y sensibilización local, dando a conocer la importancia y el impacto positivo de la llegada de nuevas familias al territorio.

De forma paralela a la actuación sobre el territorio, el Proyecto emprenderá una gestión de familias y contactos y ejercerá una labor de selección, filtrado y contacto con los potenciales nuevos pobladores, para conocer su situación, perspectiva a futuro y ayudar a materializar su proyecto de vida en un nuevo entorno. Se asesorará a las familias, potenciales repobladoras, y se dará a conocer la situación real y el estilo vida en el medio rural, eliminando cualquier estereotipo o visión idealizada de lo que significa vivir en un pueblo.

Por otra parte, se llevará a cabo la promoción del régimen de alquiler. Se identificarán viviendas disponibles para ser habitadas y se mediará con propietarios de viviendas vacías para tratar de sacarlas al mercado, presentándoles a potenciales inquilinos con un proyecto de vida concreto y tratando de aportar una mayor confianza y seguridad.

También se llevarán a cabo visitas al territorio y a las viviendas con las familias seleccionadas y otras medidas necesarias para que las familias conozcan el territorio, su forma de vida y el entorno antes de efectuar el arraigo en el municipio.

Durante el proceso de arraigo, el técnico de territorio acompañará a la familia, presentándoles el municipio escogido, sus servicios, vecinos y otros grupos de interés. Los acompañará en los trámites de empadronamiento y registro escolar y hará un seguimiento de la familia durante los primeros tres meses.

Al término de este proyecto, se presentará un informe de evaluación final en el que se analicen los resultados y se detalle la situación de las familias arraigadas en la Sierra Norte.

Implantación en dos fases

Todo este proceso de actuación se ejecutará en dos fases, planteadas para dos y seis meses, respectivamente. En la primera fase se realizarán los primeros contactos y visitas en el territorio para conocer de primera mano el terreno y se detectarán los primeros recursos y potencialidades de la zona de cara a atraer población. Esta fase consistirá en la realización de un estudio en el que se valorarán una serie de indicadores propios del Proyecto para analizar la capacidad de atraer población en cada uno de los municipios y concluirá con la selección de cinco de ellos en los que prestar de manera directa los servicios poblacionales.

En la segunda fase se desarrollarán los servicios poblacionales del Proyecto en los cinco municipios escogidos. Se contratará a la persona, por parte de la empresa que lleve a cabo la ejecución del proyecto, residente en la Sierra Norte como técnico de territorio, que iniciará las labores de gestión, selección y acompañamiento de familias interesadas en ir a vivir al medio rural. La empresa que ejecute el proyecto tiene conocimientos de bases de datos o información sobre personas, familias, entidades o asociaciones que trabajan en este sentido. A la vez, el técnico mantendrá contacto frecuente con los agentes del territorio, tendrá presencia en la Sierra Norte y se desplazará por el territorio, acudiendo a reuniones y visitas en los municipios con el objetivo de ser una figura de referencia y de confianza que logre aflorar nuevas oportunidades.