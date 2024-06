Miguel Ángel García, Premio CEO del Año de La Razón

Por su Compromiso con la Innovación en Salud Visual y Auditiva. El director general de Cione Óptica y Audiología recibió el galardón de manos del director del diario, Francisco Marhuenda, en un evento celebrado hace unos días en el salón de actos de La Razón. Los III Premios CEO del Año LA RAZÓN han reconocido a 33 directivos y empresarios de toda España en diferentes campos del mundo empresarial Miguel Ángel García, director general de Cione, recibía el premio CEO del Año de La Razón, por su compromiso con la Innovación en Salud Visual y Auditiva, de manos del director del diario, Francisco Marhuenda.

Para García, el premio "es el reconocimiento a la cabeza visible de una empresa que tiene una tremenda energía positiva detrás, la de su masa social, de casi 3.000 personas. Cuando se premia al CEO, se premia a toda esta masa social, porque no hay labor de dirección que destaque, si no lo hace la de aquello que dirige. Y, para mí, es una enorme ilusión, y la confirmación de que, haciendo las cosas bien, intentando ser siempre persona, antes que directivo o ejecutivo, también se puede liderar a un colectivo, y hacer negocios de manera sostenible, en el más amplio sentido de la palabra", asegura.

La tercera edición de los Premios CEO del Año, se celebró en el Salón de Actos del Periódico La Razón, en un evento que congregó a más de un centenar de personas para reconocer la labor y trayectoria de 33 directivos y líderes de empresas de toda España y pertenecientes a todos los sectores.

Francisco Marhuenda se dirigió a los premiados e invitados con unas palabras de bienvenida, agradeciendo su presencia. "Todos los que hoy reciben este merecido galardón", dijo, "son fiel reflejo de la economía real". La empresa se apoya en las personas, verdadera razón de ser de la actividad económica y gracias a estos equipos de profesionales se puede conseguir la eficacia en la actividad profesional, continuó el director.

Cione Óptica y Audiología es una cooperativa fundada en Madrid en el año 1973 fruto del espíritu emprendedor y asociativo de sus socios fundadores, ópticos independientes, que apostaron por el espíritu de servicio compartido con el fin de atender las necesidades de los usuarios y los empresarios del sector en los ámbitos de la salud visual y auditiva.

Desde entonces hasta ahora, han sido muchos los esfuerzos hasta posicionarse, con un 12% de cuota de mercado, como la cooperativa líder en salud visual y auditiva, "un lugar que no hubiésemos logrado sin el valor profesional, el apoyo, entusiasmo y confianza de cada uno de nuestros socios, así como de nuestra apuesta decidida por su satisfacción, innovación, calidad y especialización en nuestros productos y servicios", señala García.

El diario La Razón ha reconocido en Miguel Ángel García cualidades especiales como líder. En primer lugar, su empatía y capacidad para el trabajo en equipo. "Nunca fui partidario de las decisiones unilaterales, y sí del consenso", asevera el CEO de Cione. La clave de Cione es el entusiasmo colectivo de su masa social -empleados y asociados- en torno al proyecto. "Es muy fácil dirigir una empresa como esta. Basta con canalizar ese entusiasmo. En las reuniones de equipo, es un verdadero placer escuchar el torrente de ideas y de positividad que genera esta joven cooperativa de 50 años en nuestra masa social, sabiendo que las personas que las formulan tienen la capacidad y la energía para ponerlas en práctica". Un líder debe saber rodearse de personas capaces, pero sobre todo que crean en lo que hacen. "Y tengo la fortuna, la habilidad, o ambas cosas, de estar rodeado por esta clase de personas", añade.

El premio es un acicate para continuar por el mismo camino para una cooperativa con 51 años de historia a sus espaldas. "Creo en la innovación constante para emprender y liderar nuevos retos. Creo en el compromiso de responsabilidad social con los grupos de interés de nuestra cooperativa. Creo en el conocimiento a través de la gestión del talento y experiencia del equipo humano. Y creo en la profesionalidad y entusiasmo de nuestro equipo humano para ser eficaces, flexibles, capaces y responsables para el desarrollo de nuestro negocio", afirma Miguel Angel García, señalando con ello los principios de su gestión.