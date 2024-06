'Bienvenidos al club': la nueva acción de marketing de Leroy Merlin para los más futboleros

Esta iniciativa, ubicada estratégicamente en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, busca captar la atención de los transeúntes con el fútbol como gancho. Una acción que está vinculada con el lanzamiento de su Nuevo Club, el cual llega con importantes novedades para sus socios, además de beneficios exclusivos y opciones sostenibles para mejorar su hogar Leroy Merlin, la compañía líder en el acondicionamiento del hogar, ha puesto en marcha una innovadora y dinámica acción de marketing bajo el lema 'Bienvenidos al Club', para presentar su renovadoClub de socios.

Una acción creativa y futbolística

Como parte de su estrategia creativa, Leroy Merlin ha querido involucrar a los más futboleros en esta nueva acción. Por eso, han ubicado estratégicamente diferentes piezas alrededor del estadio Santiago Bernabéu, con frases como "A los que terminan una reforma y ya no les queda espacio para una copa más. Bienvenidos al club" o "Mon ami. No esperes siete años para sumarte a este club. Bienvenidos al club", para captar la atención de los transeúntes, invitándolos a descubrir todos los beneficios del Nuevo Club Leroy Merlin.

La compañía ha activado también esta acción en sus redes sociales oficiales. Así, los "followers" han podido leer otras referencias como "A los que viven en una revista de decoración (y te amenazan si no usas posavasos). Bienvenidos al Club", "A los que invitas a casa solo para hacerte un apaño (en la casa). Bienvenidos al Club" o "A los de ‘no necesito preguntar qué bombilla necesito’ y acaban comprando 5 bombillas que no necesitan. Bienvenidos al Club".

'Un Club para Todos'

El Nuevo Club Leroy Merlin llega para simplificar la vida de todos, ofreciendo soluciones exclusivas para mejorar el hogar. Reconociendo que todos, incluso los más expertos en bricolaje, necesitan ayuda e inspiración ocasionalmente, este club está diseñado para proporcionar ese apoyo adicional.

Con esta iniciativa, Leroy Merlin no solo busca captar la atención de nuevos clientes, sino también reforzar su compromiso con su propia comunidad de socios. Invitando a todos a formar parte de un Club que valora el ahorro, el aprendizaje, la sostenibilidad y la colaboración, Leroy Merlin se posiciona como líder en ofrecer soluciones prácticas y sostenibles para mejorar los hogares.

Beneficios del Club:

Ahorro : Acumulación de puntos que se traducen en descuentos exclusivos en las compras.

: Acumulación de puntos que se traducen en descuentos exclusivos en las compras. Aprendizaje : Acceso a talleres y eventos gratuitos para aprender nuevas habilidades y técnicas de bricolaje.

: Acceso a talleres y eventos gratuitos para aprender nuevas habilidades y técnicas de bricolaje. Sostenibilidad : Iniciativas para promover prácticas respetuosas con el medio ambiente y mejorar la sostenibilidad del hogar.

: Iniciativas para promover prácticas respetuosas con el medio ambiente y mejorar la sostenibilidad del hogar. Colaboración: Creación de una comunidad donde los miembros pueden compartir ideas, proyectos y colaborar en iniciativas locales. Link para descarga de imágenes