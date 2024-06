¿Cómo los errores de traducción impactan en la imagen corporativa?

Las malas traducciones pueden tener un considerable impacto en la reputación de una marca. Si tenemos en cuenta los grandes esfuerzos que se dedican a generar una determinada imagen de marca, por ejemplo, en el segmento de lujo, categoría superior o gran calidad, con una importante inversión en campañas y acciones de posicionamiento; es sorprendente cómo, en ocasiones, se subestiman los contenidos escritos que acompañan a estas acciones. Y estos pueden realmente desvirtuar el resultado si son de deficiente calidad, por ejemplo, traducciones literales, no nativas o, simplemente, con errores ortotipográficos. Estos defectos merman la confianza y pueden causar pérdidas considerables de usuarios o leads, lo cual disminuye las ventas y el posicionamiento en el mundo digital. Por ello, Intertext ofrece a las empresas su servicio de traducción profesional para evitar errores de traducción y contribuir a la buena imagen lingüística de sus clientes.

¿Cuáles son las consecuencias principales de los errores de traducción? En un mundo cada vez más globalizado, la precisión en la traducción de textos se ha convertido en un elemento esencial para mejorar la reputación de una marca a nivel internacional. Las empresas que dejan de lado esta precisión y cometen errores en sus traducciones muestran una imagen poco profesional ante sus clientes. Gran parte de esta mala imagen ocurre debido a que los clientes sienten confusión en el momento de leer el mensaje y comprender la misión, productos y servicios de la empresa.

Algunos usuarios incluso ven estos errores de traducción como una falta de servicio y se molestan debido al tiempo excesivo invertido en buscar la información de su interés. Esto sucede en algunos portales de compra online con categorizaciones de productos poco comprensibles y descripciones de productos erróneas o mal traducidas. Los errores o las traducciones inadecuadas inciden negativamente en las búsquedas de productos en el portal o la plataforma, con resultados escasos o incompletos. Esta insatisfactoria experiencia de usuario hace que muchos no quieran volver a utilizar el portal. En este caso, las empresas necesitan invertir muchos recursos para revertir estos daños, corregir dichos errores ya publicados en el ámbito global y recuperar usuarios perdidos.

¿Por qué aún existen tantos errores de traducción? Es común pensar que la tecnología moderna es lo suficientemente avanzada como para traducir textos a cualquier idioma con la mayor precisión posible. Sin embargo, los traductores automáticos, a pesar de contar con inteligencia artificial, no poseen la habilidad de cómputo necesaria para captar todos los matices de un lenguaje. Por el contrario, estos solo comprenden y traducen conversaciones de forma técnica, pero no entienden en su totalidad el contexto cultural y el público al cual va dirigido el mensaje.

Los traductores humanos con experiencia y conocimiento nativo en un idioma son quienes pueden entender dicho contexto y orientarlo para impactar en una audiencia específica. Además, estudian los modismos y expresiones informales de cada lenguaje para construir conversaciones más fluidas y agradables. Actualmente, las agencias de traducción ofrecen servicios de posedición de traducción automática. Cuentan con traductores nativos especializados en la revisión, corrección y control de los errores de traducción automática más comunes, complejos y significativos.

Cómo evitar errores de traducción en tu empresa Contratar una agencia de traductores profesionales es el primer paso para asegurar la calidad y precisión en tus traducciones. Es fundamental seleccionar una agencia que cuente con traductores nativos del idioma de destino y con experiencia en tu industria. Los hablantes nativos no solo tienen un dominio completo del idioma, sino que también comprenden las sutilezas culturales y contextuales que son cruciales para una traducción efectiva. La experiencia en un determinado sector garantiza que los traductores estén familiarizados con la terminología específica y los matices necesarios para comunicar el mensaje de manera adecuada y profesional.

Hay que asegurarse de que la agencia de traducción realice un riguroso proceso de revisión para garantizar que todas las traducciones sean precisas y de alta calidad. Este proceso debe incluir varias etapas de revisión, para garantizar todos los aspectos de un texto como el estilo, la terminología, correspondencia con el original, y otros aspectos más formales como la ortografía, el formato, la correcta separación de palabras o la puntuación. Cada etapa de revisión aporta una capa adicional de seguridad, identificando y corrigiendo errores que podrían haber pasado desapercibidos en etapas anteriores. Un enfoque meticuloso en la revisión ayuda a asegurar que el contenido final sea coherente, preciso y libre de errores, reforzando así la reputación de la empresa.

También se puede utilizar traducción poseditada. Este tipo de traducción realizada por traductores automáticos y asistida por humanos puede ser especialmente útil para textos técnicos y otros documentos complejos. Estas herramientas ayudan a mantener la consistencia terminológica y estilística a lo largo de todo el texto, sin depender exclusivamente de la automatización. Al combinar la precisión técnica de las herramientas asistidas con la sensibilidad cultural y contextual de los traductores humanos, se pueden lograr traducciones que no solo sean exactas, sino también naturales y fáciles de entender para el público objetivo.

¿Qué beneficios tiene una buena traducción para la empresa? La mejora de la imagen de la marca es uno de los beneficios más significativos de una buena traducción. Una traducción precisa y culturalmente adecuada refuerza la profesionalidad de la empresa y proyecta una imagen de confiabilidad y atención al detalle. Los clientes perciben a las empresas que se comunican claramente en su idioma como más competentes y dignas de confianza, lo cual es crucial para establecer y mantener una fuerte presencia en el mercado global.

El aumento de la confianza y lealtad del cliente es otro beneficio clave. Cuando los clientes reciben comunicaciones claras y adecuadas en su propio idioma, se sienten respetados y comprendidos. Esta conexión emocional es fundamental para construir relaciones duraderas y leales. Una buena traducción puede hacer que los clientes se sientan más inclinados a elegir y seguir siendo fieles a la marca, aumentando así su satisfacción y retención.

La expansión internacional exitosa depende en gran medida de la comunicación efectiva. Para entrar y competir en nuevos mercados, es esencial que los mensajes sean claros y culturalmente apropiados. Una buena traducción permite que las empresas conecten con audiencias globales de manera efectiva y se facilite así la penetración en nuevos mercados y el crecimiento de la marca a nivel internacional.

Está claro que los errores de traducción pueden tener graves consecuencias, pero con las estrategias adecuadas, pueden evitarse. Invertir en servicios de traducción profesional asegura un éxito global. Hay que evitar que los errores de traducción sean el obstáculo en el camino hacia el éxito internacional de una empresa. La precisión en la comunicación es la clave para conquistar nuevos mercados.