Restaurado por la Fundación del Patrimonio Ferroviario un vagón de la Cía. del Norte construido en 1927

Ha concluido la restauración cultural del vagón de mercancías, procedente de la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España, que Renfe Operadora cedió recientemente a la Fundación del Patrimonio Ferroviario. La cesión en cuestión, llevada a cabo por decisión directa del presidente de la empresa ferroviaria estatal, tuvo lugar en el año 2022.

Este vehículo, de carácter pre-unificado y, por tanto, anterior a la entrada en vigor de los criterios adoptados por la Comisión de Unificación de Material, creada a instancias de la Federación de Industrias Nacionales en la década de 1920, corresponde a un vagón plataforma de bordes bajos. Va dotado de freno y, en consecuencia, de garita para resguardo del empleado encargado de su servicio.

El vagón fue construido en 1927 por la Sociedad Española de Industrias Ferroviarias de Irún (SEIFI), de Guipúzcoa, para la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, en la que estuvo prestando servicio general durante muchos años hasta la nacionalización ferroviaria de 1941. Ese año quedó incluido en el parque de la recién creada Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

A la llegada a manos de la citada Fundación en 2022, el vehículo se hallaba en un estado muy deficiente, a causa de los años que llevaba fuera de servicio, su permanencia a la intemperie y las múltiples transformaciones que había sufrido a lo largo de décadas. Así, y encargadas las actuaciones técnicas a la Sociedad Española de Actuaciones Mecánicas (SEAM), esta inició la primera fase de los trabajos de restauración en su base de Amposta (Tarragona).

En primer lugar, tuvo lugar la retirada de todos los elementos de madera que aún conservaba, los cuales resultaban absolutamente irrecuperables. Antes de proceder a una limpieza a fondo, tuvo lugar la retirada de las múltiples planchas metálicas y refuerzos diversos que habían sido añadidos al vehículo a lo largo de su existencia, en función de las finalidades a las que había sido destinado, los cuales no formaban parte de su concepción y estado original.

A continuación se abordó un saneamiento general de su estructura metálica, la cual presentaba, en su conjunto, un grado de oxidación tan extraordinario que había llegado a comprometer la continuidad de muchos de sus elementos. Se intervino muy profundamente sobre varias partes de ella que presentaban deformaciones y roturas como consecuencia de sus muchos años de servicio activo, hallándose varios de sus elementos, tales como soportes, bisagras, anclajes, etc., totalmente inútiles e irrecuperables, habiendo tenido que ser construidos de nuevo.

Cuestión aparte, fue la construcción integral de la garita para el agente encargado de servir el freno, la cual se hallaba desaparecida tras su eliminación en su día. Así, y gracias al hecho de disponer de la colección de planos originales de la casa constructora (SEIFI), la garita en cuestión pudo ser construida nuevamente en su integridad en los talleres de la SEAM, de forma absolutamente fiel a la construida en su momento.

Respecto a los elementos de rodaje, choque, tracción y suspensión, todos ellos fueron desmontados, verificados y reparados con arreglo a las exigencias actuales al respecto. Los cojinetes de fricción y otros elementos de los que forman parte de las cajas de engrase tuvieron que ser recompuestos, antes de ser restituidos a su lugar y función. Las citadas cajas fueron dotadas de nuevas felpas distribuidoras y del aceite correspondiente.

Trasladado el vagón a las instalaciones que la citada Sociedad Española de Actuaciones Mecánicas tiene en Requena (Valencia), ha tenido lugar allí la siguiente fase de la restauración, consistente en la colocación de todo el maderamen, una vez terminado el saneamiento de la estructura metálica, su imprimación y pintado. Con ello ha quedado definitivamente concluido el piso del vagón, los laterales y testeros, así como el conjunto de la garita. A continuación ha tenido lugar el pintado final de carácter general.

En la fase final de la restauración se ha procedido a la rotulación del vagón, con las inscripciones de matriculación y de la compañía propietaria. Todo ello conforme a los esquemas originales utilizados por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. Irá dotado también de todas sus placas identificativas originales con las que salió de fábrica. Tanto la de construcción (correspondiente a la SEIFI), como la de numeración (correspondiente a NORTE).

No hace falta señalar que esta restauración, como la de todos los vehículos que la Fundación del Patrimonio Ferroviario encarga a la Sociedad Española de Actuaciones Mecánicas (SEAM), ha tenido carácter operativo y ha permitido que el vehículo haya quedado en perfecto estado funcional.