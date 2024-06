Joaquín Molpeceres habla del éxito deportivo de 'Únete al Movimiento' celebrado en Marina El Portet de Dénia

El evento deportivo “Únete al Movimiento” celebrado en Marina El Portet de Dénia ha sido un rotundo éxito, consolidándose como una de las citas deportivas del año. Con la colaboración de Balearia, la jornada estuvo repleta de actividades gratuitas que combinaron fitness y deportes náuticos en un entorno al aire libre idílico, atrayendo a un amplio público y generando un gran impacto en la comunidad local.

Una jornada de bienestar y deporte al aire libre El pasado sábado, el bienestar se convirtió en el protagonista de una mañana intensa con un variado programa de actividades. El evento arrancó con sesiones de yoga y un circuito de entrenamiento que dieron paso a ejercicios más dinámicos como HIIT, spinning, boxeo, crossfit y fitbox. Además, se ofrecieron actividades náuticas como kayak, paddle surf y excursiones marinas, todas ellas en un escenario natural incomparable.

De este modo, se impulsa la actividad física aprovechando el buen tiempo que tenemos en nuestra zona. Se trata de mejorar nuestra calidad de vida a través del ejercicio sumándole una dosis de diversión. – nos comentó Joaquín Molpeceres, presidente de Marina el Porte de Dénia. Marina El Portet en colaboración con varios gimnasios de la capital comarcal llevó a cabo una emocionante propuesta con una amplia gama de actividades para experimentar también la emoción del mar.

Talleres y charlas para mejorar la calidad de vida Los asistentes también tuvieron la oportunidad de participar en talleres y charlas prácticas. Entre ellos, el taller “Cómo mejorar tu vida” y una charla sobre buceo dirigida por dietistas y entrenadores personales, quienes brindaron consejos valiosos para mejorar la salud y el bienestar personal.

Participación y colaboración comunitaria El evento reunió a 200 participantes y a un público de todas las edades, quienes disfrutaron de la amplia gama de actividades ofrecidas tanto en tierra como en el mar. La colaboración con varios gimnasios de la capital comarcal permitió ofrecer una experiencia completa y adaptada a las necesidades y preferencias de cada participante.

Luis Mira, director del puerto deportivo Marina El Portet, destacó la importancia del evento, señalando que ofrecer ejercicio al aire libre en compañía de expertos es fundamental para la salud. Valen Alcalá, edil de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Dénia, y Saul Hidalgo, coordinador de Balearia, también asistieron para apoyar esta iniciativa saludable, subrayando la necesidad de repetir eventos de esta naturaleza en el futuro.

La visión de Joaquín Molpeceres para Marina El Portet incluye continuar ofreciendo estas experiencias deportivas que no solo benefician a los individuos, sino que también contribuyen al turismo y a la economía local​

Balearia: un apoyo fundamental La colaboración de Balearia fue esencial para dotar al evento de su carácter náutico, permitiendo a los participantes disfrutar de actividades en el mar. La demanda fue tan alta que algunas actividades agotaron sus plazas, destacando la emoción y el entusiasmo que generaron entre el público.

Marina El Portet se ha convertido en un referente para los amantes del deporte al aire libre y las actividades náuticas. “Únete al Movimiento” ha sido una jornada memorable que ha logrado reunir a la comunidad en torno al deporte y el bienestar. En un entorno privilegiado como Marina El Portet, los asistentes disfrutaron de actividades físicas y náuticas, asesorados por profesionales, en un ambiente de camaradería y buen tiempo. Este evento ha demostrado ser una propuesta valiosa que, sin duda, merece repetirse en futuras ediciones para seguir promoviendo un estilo de vida saludable y activo.

Joaquín Molpeceres ha sido un pilar en la promoción del deporte en Dénia, especialmente a través de Marina El Portet. Su dedicación y esfuerzo han permitido que este puerto deportivo se convierta en un punto clave para el bienestar y la actividad física, haciendo que tanto locales como visitantes se unan al movimiento hacia una vida más saludable y activa. En su constante compromiso con la promoción de la salud y el bienestar, el empresario deportivo ha apoyado esta iniciativa que, además de fomentar el ejercicio físico, ha permitido a los participantes experimentar la aventura en el mar, convirtiéndose en un referente para futuros eventos deportivos en la región.

Marina el Portet de Dénia, un destino náutico por excelencia Marina el Portet de Dénia es un puerto marítimo excepcional ubicado en la encantadora ciudad de Dénia, en la Costa Blanca de España. Este puerto es un referente para los amantes de la navegación y los deportes acuáticos, ofreciendo una experiencia inigualable para todos sus visitantes.

Una ubicación estratégica y servicios premium Situada a un paso del centro histórico de Dénia, Marina el Portet goza de una ubicación privilegiada que la convierte en la opción más cercana para quienes desean viajar a las Islas Baleares. Este puerto no solo es un punto de partida ideal para explorar el Mediterráneo, sino que también ofrece una amplia gama de servicios que garantizan una estancia cómoda y memorable.

Entre los servicios que ofrece Marina el Portet se incluyen amarres modernos y seguros, electricidad, agua, duchas, baños, combustible, y conexión wifi. Además, cuenta con vigilancia por vídeo para asegurar la tranquilidad de los visitantes. La marina también dispone de un centro deportivo, el Marina El Portet WaterSports Center, que ofrece actividades como vela, windsurf, kitesurf y paddlesurf​.

Un centro de actividades náuticas y ocio Marina el Portet no solo es conocida por sus instalaciones de alta calidad, sino también por la variedad de eventos y actividades que organiza. Desde competiciones de pesca en kayak hasta maratones solidarios de spinning, siempre hay algo emocionante sucediendo en este puerto. Estas actividades no solo fomentan el deporte y la vida saludable, sino que también promueven la interacción y el espíritu comunitario entre los visitantes y residentes​.

Compromiso con la comunidad y el medioambiente El éxito y la continua innovación de Marina el Portet se deben en gran parte a su presidente, Joaquín Molpeceres Sánchez. Con una destacada carrera en la industria de la construcción y una profunda pasión por el deporte y la náutica, Molpeceres ha sabido impulsar este puerto hacia nuevas alturas. Su visión y liderazgo han sido cruciales para posicionar a Marina el Portet como un destino de referencia en la Costa Blanca​.

Marina el Portet también se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. La marina organiza regularmente eventos y actividades que promueven el respeto por el medio ambiente marino y fomentan la participación comunitaria. Estos esfuerzos no solo mejoran la experiencia de los visitantes, sino que también contribuyen al bienestar general de la región de Dénia.

En resumen, Marina el Portet de Dénia es mucho más que un puerto deportivo; es un centro vibrante de actividades náuticas, ocio y cultura. Con su excelente ubicación, servicios de primera clase y una gestión visionaria, este puerto sigue atrayendo a navegantes y turistas de todo el mundo, ofreciendo experiencias inolvidables en el corazón del Mediterráneo​.