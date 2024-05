Livensa Living presenta el nuevo look de su residencia de Aravaca, en Madrid

Livensa Living finaliza la reforma de la residencia de Aravaca incorporando un gran mural de arte urbano y renovando todas sus zonas comunes.

El proyecto de diseño interior ha sido obra del Estudio de diseño Furtivo y, el muralista Diego Vicente, fue el encargado de realizar la obra de Arte Urbano en su fachada exterior.Aunque se puede visitar en cualquier momento bajo petición, el último fin de semana de junio y primero de julio la residencia abrirá sus puertas ofreciendo un pequeño snack tras el tour.

Madrid, 3 de junio de 2024. – Livensa Living, uno de los principales propietarios y operadores de residencias de estudiantes y alojamientos flexibles en España y Portugal, ha concluido la reforma de su residencia de Livensa Living Madrid Aravaca, y por ello celebra jornadas de puertas abiertas el último sábado de junio (29) y el primero de julio (6). Los interesados en la búsqueda de alojamiento para el próximo curso académico pueden conocer las instalaciones, rellenando previamente el siguiente formulario.

Livensa Living Madrid Aravaca es una coqueta residencia, estratégicamente ubicada en un tranquilo barrio residencial, a 5 minutos de una de las zonas más vibrantes de Pozuelo (Avenida de Europa) y cerca del campus de Somosaguas, La Salle, IESE Business School o ESIC, entre otras instituciones. Además, está muy bien comunicada con el centro: en tan solo 20 minutos se llega a la estación de Principe Pío. Cuenta con 215 habitaciones con cocina completa y baño privado, zonas comunes, cine exterior, gimnasio, biblioteca, sala de estudio, party room y terraza rooftop.

La redistribución y restyling de los espacios comunes diseñada por la consultora boutique especializada en proyectos de hospitality Furtivo, se suma a la obra de arte urbano en la fachada del edificio, Sincronía-1, diseñada y ejecutada por el muralista Diego Vicente.

Ambas intervenciones han tenido como objetivo primordial adaptar el edificio al estilo de Livensa, generar un espacio más agradable para sus residentes y revalorizar el edificio, que la compañía adquirió a otro operador en 2021. “Estamos muy ilusionados por la nueva etapa que espera a Livensa Living Aravaca”, afirma Pavlina Chandras, COO de Livensa Living. “Sincronía-1 encapsula perfectamente la concepción de Livensa de la vida universitaria y de la comunidad que se teje en nuestros centros: sinergias, encuentros, y un compromiso claro con nuestros residentes y huéspedes. La reforma que ejecuta Furtivo, y que acaba de concluir, rejuvenece y revaloriza el centro, aportándole un look and feel pionero en el sector de las residencias de nueva generación.”

Chandras destaca que un entorno bien decorado y agradable para vivir es clave para los estudiantes. “Tal y como recogen los resultados del Student Living Monitor, estudio europeo que examina el impacto del entorno de los estudiantes en su bienestar y felicidad, los operadores de residencias de estudiantes garantizamos una mejor salud mental y física a nuestros residentes en comparación con otras opciones de alojamiento”.

La innovadora concepción del espacio de la compañía, así como los servicios que se ofrecen a los residentes ha sido internacionalmente reconocida con dos galardones en 2023, como Mejor Operador por The Class Foundation Awards, y Mejor Comunidad por Global Student Living.

Transformación de los espacios comunes

El proyecto de Furtivo ha renovado completamente el espacio para adecuarlo a las directrices de diseño de Livensa Living. A través de cambios en la disposición del espacio, el mobiliario, la decoración y la pintura, la marca Livensa baña todas las zonas comunes del centro a través de colores vivos y estampados juveniles.

Desde la entrada hasta la sala de estar, pasando por el patio, la cocina y el gimnasio, el proyecto garantiza una mayor cohesión del ambiente, que resulta más armonioso. “Con estos cambios, garantizamos una atmósfera más dinámica y acogedora para la comunidad de la residencia”, destaca Javier Muñoz, CEO y fundador de Furtivo. “A través del diseño de las guías, de la mano del propio operador, se han conseguido trasladar los materiales adecuados y la paleta de colores establecida, y con ellos los valores de la marca”.

La última incorporación a un porfolio artístico en crecimiento

Sincronía-1 se suma al porfolio de instalaciones de arte urbano de Livensa Living, que alcanza así una docena de obras. En la Comunidad de Madrid, esta pieza se suma a otras representaciones artísticas de la compañía, como la obra de Uriginal en su flex living de Alcobendas y otra de Boa Mistura en el interior y el exterior de la residencia de Getafe.

Sincronía-1 ha sido ideada por el pintor Diego Vicente a partir del concepto de conectividad, integrado en los valores de Livensa Living y entendido como la conexión entre personas y con los lugares que habitamos. La obra hace guiños a la Casa de Campo, el Monte del Pardo y el cielo madrileño mediante la combinación de una amplia gama cromática de azules, amarillos y rojos.

Diego Vicente, autor de la obra, es uno de los muralistas más reconocidos en la escena urbana española y formó parte durante cinco años del colectivo Boa Mistura. “Sincronía-1 es una pieza abstracta inspirada en el concepto de la conectividad entre las personas, el lugar en el que habitan —su hogar— y, a la vez, el paisaje o entorno en el que se encuentra ese hogar. En este caso es Aravaca, que está muy cerca de la Sierra de Madrid, del río Manzanares o la Casa de Campo, entornos que han servido de inspiración para la obra”, destaca el artista.