Haaus, un espacio de coliving recomendado en Barcelona

En los últimos años, Barcelona se ha convertido en el destino ideal para los extranjeros que desean estudiar o trabajar en algunas de las mejores universidades y empresas del mundo, por lo que se han creado nuevas formas de alquiler de habitaciones o alojamientos. Una de las más populares es el coliving, un concepto moderno que hace referencia a un modelo de residencia comunitaria donde las personas comparten espacios equipados con todas las comodidades.

En este contexto, Haaus es una startup de coliving que conecta a nómadas digitales, estudiantes y newcommers con el objetivo de que convivan de una forma sostenible y más económica dentro de la Ciudad Condal.

Haaus ofrece una variedad de apartamentos con todo incluido para vivir en Barcelona Desde la página web de Haaus, los futuros residentes de Barcelona pueden definir la habitación (doble, individual, suite con baño privado y terraza, etc.) piso o apartamento que mejor se ajuste a sus necesidades, de acuerdo con sus características o ubicación. Para asegurar la comodidad del usuario, las habitaciones y apartamentos contienen muebles de diseño, cocinas equipadas, suministros incluidos, conexión a wifi de alta velocidad (hasta 1Gb/s, la más alta de España en la actualidad), servicio de limpieza semanal y asistencia 24 horas.

Para realizar una búsqueda avanzada, las personas pueden seleccionar el barrio de su preferencia y explorar las opciones de coliving disponibles en la zona, con la posibilidad de revisar las fotos del lugar y de acceder a un completo detalle de los servicios y ventajas de cada habitación en particular.

A diferencia de otros espacios de coliving, Haaus proporciona una ventaja adicional al filtrar a los integrantes del alojamiento, con eje en sus necesidades, motivaciones y hobbies. Este aspecto es importante para asegurar una plácida convivencia, crear una comunidad sólida con residentes que compartan diversas experiencias, y que disfruten al máximo de las infinitas posibilidades que ofrece la Ciudad Condal.

Por qué el coliving es considerado como una evolución en las opciones de alquiler de habitaciones Uno de los principales motivos por los que los jóvenes que tienen en mente estudiar o trabajar en Barcelona eligen el coliving como primera opción es que representa un ahorro importante de dinero. Gracias al servicio todo incluido que despliega Haaus, los residentes pueden ahorrar hasta 500 euros al mes entre el valor del alquiler y los servicios, además de que no necesitan adquirir muebles o limpiar la habitación.

Por otra parte, el tiempo de estancia suele ser flexible, lo que facilita la vida de quienes acostumbran a viajar de forma periódica por cuestiones laborales o como parte de una rutina personal. Asimismo, este tipo de espacios disponen de todos los aspectos necesarios para garantizar la privacidad y la tranquilidad de sus ocupantes.

Debido a la variedad de apartamentos disponibles en su catálogo y a los beneficios del coliving, Haaus recibe en la actualidad a colivers provenientes de más de 25 países distintos. Como ventaja adicional, los clientes pueden acceder a una selección de descuentos exclusivos en gimnasios, servicios de transporte, delivery, plataformas de ecommerce y renting.