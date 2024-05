Oportunidades de oro: navegando por el mundo del comercio de oro

Si hay un metal que históricamente ha supuesto una fuente de ingresos y una reserva de valor, sin duda, es el oro. Tanto como para que durante muchos siglos la economía de las naciones haya estado vinculada a precisamente a este metal que servía de reserva para emitir moneda.



Afortunadamente, hoy su papel fiduciario o como generador de liquidez ha pasado a la historia, pero esto no impide que sea uno de los activos favoritos de los inversores, especialmente cuando las circunstancias son complejas o se plantea la incertidumbre.

Esto nos lleva a que en la actualidad el trading de oro sea uno de los favoritos de los usuarios a la hora de realizar operaciones de cobertura o simplemente a conseguir ingresos. Pensemos que el mercado actual se encuentra desbordado y con unos precios que rondan los máximos históricos para este metal. Lo que llama nuevos inversores a formar parte del mismo y a probar suerte. Si tú también quieres sumarte a ellos, te contamos todo lo que debes saber a continuación.

El comercio del oro

Considerado como valor refugio desde tiempos inmemoriales, hoy día no hace falta tener una caja fuerte para guardar los lingotes en casa cuando se trata de invertir en oro. Obviamente, esta función sigue estando disponible, dado que todavía se puede comprar oro físico, sentirlo y tenerlo debidamente almacenado para su venta una vez que el precio haya alcanzado nuestro objetivo. Sin embargo, esto tiene un coste considerable, especialmente cuando las cantidades de oro de las que estamos hablando son elevadas: cajas fuertes, seguros, etc...



Por eso, el mercado de los derivados ha creado una serie de alternativas que hace mucho más fácil invertir en oro sin tener que pasar por una joyería. Estas son las más habituales.

Derivados: Al igual que ocurre con el petróleo y con otras materias primas, también podemos comprar derivados vinculados al precio del oro. Este tipo de derivados suelen representar una cierta cantidad de oro en cada uno de los títulos que se comercializan y cotizan, replicando el precio del oro en los mercados internacionales. Gracias a estas características podemos realizar inversiones de una forma mucho más sencilla y sin tener que disponer de oro físico en nuestras manos.

Opciones y futuros: Siguiendo la línea también de mercados como los del petróleo, encontramos la posibilidad de invertir en opciones y futuros sobre el precio del oro. La idea es estimar cuál va a ser ese precio pasado un cierto tiempo y realizar las operaciones que nos permitan comprar o vender dicho activo de una forma virtual, una vez que llegue el plazo de vencimiento establecido por el emisor de dichas opciones o futuros. Es importante saber que esta opción no tiene por qué ejecutarse de forma obligatoria, por lo que en caso de que la misma no nos sea conveniente, simplemente la dejaríamos pasar y perderíamos el importe invertido en ella.

Acciones: La tercera opción que tenemos para invertir en oro de una forma indirecta sería hacerlo a través de acciones vinculadas con las empresas del sector. En este caso tenemos la posibilidad de hacerlo de forma directa, invirtiendo en dichas acciones o bien mediante fondos de inversión u otros instrumentos financieros similares que inviertan a su vez en estos activos.

Qué beneficios tiene la inversión en oro

La inversión en oro tiene diversas ventajas que resultan muy interesantes para el inversor. En primer lugar, hablamos de un valor que, pese a estar sujeto a una cierta volatilidad, es uno de los más seguros del mercado, incluso más que otras materias primas como puedan ser el petróleo o la plata. Además, ese carácter refugio que venimos comentando actúa como colchón y salvaguarda para que el precio del oro no se pueda desplomar, incluso cuando este pueda caer de forma considerable.

Esto también implica la ventaja adicional de que no es imprescindible realizar un seguimiento pormenorizado de mercado y su comportamiento, tal como pasa con otros activos más volátiles. Si es cierto que no podemos dejar la posición sin vigilancia a lo largo del tiempo, como no debemos hacer con ninguna inversión, pero como mencionamos, lo cierto es que es una inversión más relajada y que exige menor control.



Otra ventaja que tiene el oro en cualquiera de sus formas es que no presenta problemas de liquidez. Siempre va a haber alguien dispuesto a comprar oro físico y también a comprar acciones o derivados vinculados con el oro. Pensemos que es uno de los mercados que internacionalmente mueve más dinero, por lo que en este caso no tendrás que preocuparte de salir del mercado en el momento en que lo necesites.

Adicionalmente a lo comentado por ese valor refugio, el oro es una buena alternativa cuando necesitamos mantener una cierta liquidez disponible en nuestra cartera, pero no queremos tenerla simplemente parada, o bien cuando se trata de diversificar riesgos y reducir la exposición al mercado. En ambos casos son soluciones muy interesantes para obtener buenos rendimientos. Algo especialmente interesante en aquellas circunstancias en las que inviertas en productos de alto riesgo que pueden ser interesantes para equilibrar el riesgo general de la cartera.

En conclusión

Con todo lo que hemos comentado, seguramente ya tengas una idea de lo que puede aportar la inversión en oro a tu cartera. Desde servirte como herramienta para reducir el riesgo a servir de almacenamiento para tu liquidez lo cierto es que estas inversiones, en cualquiera de sus formas, resulta interesante.



Además, gracias a las diferentes herramientas existentes para invertir, que van desde la inversión directa en oro a la que pasa por acciones y otros derivados cuentas también con la posibilidad de asumir más o menos riesgo adecuadamente a tus preferencias. Algo con lo que es escalar adecuadamente la cartera y el nivel de riesgo conforme a tus propias preferencias de exposición a este.

Finalmente, dado el riesgo relativamente ajustado del oro frente a otros activos, este tiene la ventaja adicional de no requerir tanta vigilancia de ser accesible incluso a usuarios que están llegando al mundo de las inversiones. Algo que también facilita el aprendizaje, por ser un activo más fácil de entender.