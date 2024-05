Rizos: cómo mantenerlos y precauciones para no dañarlos

Sonia Atanes es una de las muchas profesionales que han dado un giro a la forma de tratar las melenas rizadas en sus dos salones Sonia AtanesHair Beauty: “Tras el boom de los ochenta, en algunas peluquerías se dejaron de hacer los moldeados por lo agresivos que eran los productos con el cabello. Nosotras personalmente los retiramos al igual que los deslizados de entonces, y desde hace unos 4 años hemos vuelto a trabajarlos bajo otro concepto, con productos orgánicos y veganos que importamos, mucho más respetuosos hasta con los cabellos mas delicados”. El protocolo no varía mucho pero sí la tecnología del producto, igual que en los alisados: “En nuestros centros necesitamos unas tres horas para realizar el trabajo y dependiendo de la intensidad del rizo, puede durar de cuatro a nueve meses”.







Si no partimos de un cabello rizado, la mejor opción es la permanente. Hubo una época en la que el rizo ochentero estaba absolutamente pasado y nadie quería hacerse una permanente por miedo a estropearse el pelo, si bien es cierto que en 40 años han evolucionado la calidad de los productos y hoy por hoy, con ellos y las manos de un buen profesional, el resultado es espectacular. Podemos usar los moldes que queramos, incluso los bigudíes de toda la vida para conseguir desde un rizo afro ochentero hasta unas 'beachwaves' tan deseadas.

La técnica es la misma que en la década de los ochenta, siendo lo más importante la elección del tamaño de los rollos: ”Es un proceso de unas dos horas mínimas, en las que se fija y neutraliza el rizo con productos químicos. Es recomendable sobre cabellos naturales resistentes y nada aconsejable sobre cabellos teñidos, sensibles o con balayage. Es un proceso que puede afectar la calidad del pelo, por lo que hay que ponerse siempre en las mejores manos” – nos cuenta David Lesur, director de formación en los salones David Künzle.



El rizo ochentero, paso a paso

Paso 1 - “Comenzamos lavando con un champú purificante sin acondicionar sobre el cabello mojado,y hacemos el montaje con los moldes adecuados para la forma que queremos conseguir”.

Paso 2 - “Luego, saturamos con el producto de permanente, esperamos el tiempo de exposición y dependiendo del líquido será entre 20-30 minutos, siempre mirando el proceso cada 10 para controlar el estado del cabello”.

Paso 3 - “Una vez pasado este tiempo, aclaramos abundantemente, quitamos la humedad pero sin quitar los moldes y procedemos a aplicar el neutralizante que nos ayudará a fijar la nueva forma del cabello (10 minutos con los moldes puestos y otros 10 sin ellos)”.

Paso 4 - “Finalmente, aclaramos y nutrimos para devolver el pH al cabello, y volvemos a aclarar para proceder al secado. A ser posible, no hay que volverlo a lavar hasta pasadas 48 horas con el fin de asegurarnos la durabilidad”.