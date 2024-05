EcoMetrics de Indaru recibe la certificación ISO 14067 situándose como herramienta líder en la medición de Co2 digital

Indaru, firma referente en consultoría de medios y análisis de datos, se enorgullece en anunciar que su innovadora herramienta EcoMetrics ha recibido la certificación ISO 14067. Este logro refuerza el compromiso de Indaru con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en el marketing digital, alineándose con las próximas normativas de reporte de emisiones para empresas en Europa y Singapur.

La nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD por sus siglas en inglés) de la Unión Europea exigirá a las empresas de más de 500 empleados reportar las emisiones de alcance 3, que incluyen las campañas publicitarias digitales, a partir del próximo año. De manera similar, legislación reciente en Singapur (CRD) también ha establecido requerimientos parecidos para las corporaciones. EcoMetrics se posiciona como una solución de garantía para que las empresas puedan cumplir con estas normativas de manera eficaz y precisa.

"Obtener la certificación ISO 14067 para EcoMetrics subraya nuestro liderazgo en la innovación en la medición de medios", afirmó Txema Garitano, CEO de Indaru. "Estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a no solo cumplir con las regulaciones internacionales, sino también en liderar el camino hacia un futuro más verde y sostenible en sus estrategias de marketing".

EcoMetrics permite a las empresas medir con precisión las emisiones de CO₂ generadas por sus campañas digitales y sus páginas web, proporcionando datos esenciales para la toma de decisiones y la optimización de estrategias. Con EcoMetrics, Indaru facilita que las corporaciones no solo cumplan con las obligaciones legales, sino que también adopten un papel proactivo en la reducción de su huella de carbono.

La herramienta no solo se destaca por su precisión técnica, sino también por su independencia, garantizando evaluaciones y recomendaciones imparciales que los anunciantes pueden utilizar para mejorar sus prácticas de marketing y su impacto ambiental.

Indaru es un referente en el sector de consultoría de medios con soluciones que van más allá de las expectativas del mercado, integrando tecnología avanzada y un profundo conocimiento en marketing para ofrecer resultados excepcionales a sus clientes como AITA (Artificial Intelligence Tool for Advertisers), un Marketing Mix Model que permite a los anunciantes medir y optimizar sus inversiones de medios de forma autónoma (independientemente de las agencias de medios).

Sobre Indaru Fundada en agosto de 2020 por Txema Garitano, ex Head de Marketing Digital del Grupo Volkswagen en Alemania, Indaru se ha consolidado como una empresa innovadora en data science y consultoría de marketing. Con un equipo altamente cualificado de científicos de datos y expertos en medios, Indaru ofrece una gama de soluciones especializadas, incluyendo auditorías y concursos de medios, evaluación de herramientas de MadTech, y herramientas de Marketing Mix Modeling (MMM) como AITA o medición de alcance 3 en la publicidad digital como EcoMetrics.