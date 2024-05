Editorial Caligrama presenta 'Bitácora Bizarra', un diario de viaje transgresor por las corrientes del destino

Editorial Caligrama se complace en anunciar el lanzamiento del último trabajo del autor argentino Memo, titulado Bitácora Bizarra. Diario de viaje por el Planeta Tierra. Esta obra es un estimulante y valiente compendio de experiencias y reflexiones que desafían las convenciones sociales y exploran los misterios de la existencia a través de un prisma único, personal y diferenciado.

En Bitácora Bizarra, Memo acompaña a las personas en un viaje inolvidable a bordo de un crucero de bandera norteamericana, donde los pasajeros, con sus insatisfacciones existenciales a cuestas, se convierten en personajes que dan vida a las más extraordinarias anécdotas. A través de sus ojos agudos y su humor lúcido y mordaz, Memo invita a los lectores a explorar cada rincón del globo, mostrando la belleza y la extravagancia de las identidades culturales que encuentra en su camino.

Con una narrativa identificable que destila ironía, pensamientos ácidos y recuerdos de años felices, Memo desmitifica postales y garantiza risas y aprendizaje en cada página. Su estilo irreverente y su capacidad para encontrar lo bizarro en lo cotidiano recuerdan que la vida, lejos de ser perfecta, está llena de imperfecciones que merecen ser celebradas.

Bitácora Bizarra. Diario de viaje por el Planeta Tierra es más que un libro; es un viaje físico y emocional de transformación hacia la verdadera esencia de la espiritualidad, un recordatorio de que la conexión con la vida está al alcance de la mano, incluso en medio de las turbulentas corrientes del océano y de la existencia terrenal.

Con un estilo que chispea con energía y una mirada aguda que desafía los tópicos, Memo invita a todas las personas a reír, reflexionar y, sobre todo, a abrazar la humanidad con todas sus imperfecciones. Bienvenido a Bitácora Bizarra. Diario de viaje por el Planeta Tierra, la aventura más transformadora.

El autor Memo no tiene la mirada beatífica de los bonachones que meditan. No habla en susurros. Sus gestos no son sutiles. Le entra a un asado sin culpa y que la vaca en paz y en panza descansen. Tiene la risa de un loco y sus ojos lanzan chispas mientras habla. La vida no le resulta ecuánime. Hay cosas que le gustan y cosas que no. Las que le gustan, le gustan mucho. Las que no, no les gustan para nada. No se le puede imaginar jamás en esta vida, sentenciando «todo es perfecto», sino más bien riéndose —con ironía y sarcasmo— de las imperfecciones. Acuariano hasta la médula, el humor lo atraviesa como un rayo y va a preferir durante diez vidas seguidas un recital de rock pesado a un concierto de mantras y de chelos. Memo es así. Nada más lejano a un sabio de montaña que este pibe. Y, sin embargo, poca gente se conoce más «conectada» que él. ¿Conectada a qué? No sé. No hay que ponerse en mística. Pero y si a la fuente, al universo, se le baja un cambio y la se hace más sencilla: a la vida.

A Memo se lo quiere y se lo odia. Provoca admiraciones y envidias. Memo tiene la vida que quiere, la vida que se eligió a conciencia y a medida. Y eso no siempre se perdona tan alegremente. Memo 100 % humano, terrestre y bizarro, viene a recordar que la verdadera espiritualidad está acá nomás, a la vuelta de la esquina, y que no hace falta usar túnica ni andar diciendo «om» para alcanzarla.

