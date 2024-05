​El circuito hípico de saltos más importante del mundo arranca mañana en el Club de Campo Villa de Madrid

Ya está todo listo en la icónica pista verde del Club de Campo Villa de Madrid para recibir a los mejores jinetes y amazonas del momento en la disciplina de salto, los mejor clasificados del ranking mundial y varios campeones olímpicos y de copas del mundo. La edición de 2024 del circuito hípico de saltos más importante del planeta toca por primera vez suelo europeo en su única sede española, Madrid, para convertirse en la principal atracción deportiva de todo un fin de semana dedicado a los saltos de clase mundial.





Desde mañana viernes 17 y hasta el domingo 19, el Longines Global Champions Tour 113 CSI 5* Madrid, cuyas entradas -y reservas para el Hospitality VIP- ya están a la venta en www.oxersport.com, recibirá a los jinetes y amazonas mejor clasificados del ranking mundial, como el sueco Henrik von Eckermann, el austriaco Max Kühner, el francés Simon Delestre y el jinete español Eduardo Álvarez Aznar, la estrella más esperada en la pista madrileña, que, tras la celebración de las cuatro primeras pruebas, se encuentra situado en el primer puesto de la clasificación del LGCT con 97 puntos.

En el apartado español, también competirán Manuel Fernández Saro, Mariano Martínez Bastida, Sergio Álvarez Moya, Armando Trapote y Teresa Blázquez Abascal, todos ellos candidatos para representar a nuestro país en los JJOO de Paris 2024 del próximo verano.

Junto al Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid, que se celebra el domingo por la tarde, la pista verde del Club de Campo Villa de Madrid también acogerá la centeneria Copa SM del Rey Trofeo Caser Grupo Helvetia, el sábado por la tarde, y la Global Champions League, que en la jornada del viernes reunirá a los 14 equipos más potentes del mundo. Entre estas tres competiciones y la decena de apasionantes trofeos que convertirán este campeonato internacional madrileño en el epicentro de los saltos hípicos mundiales, este año se alcanzará una dotación económica en premios de cerca de 1.000.000€.

Jornada del viernes

La jornada inaugural de mañana viernes arrancará a las 09:00h con el CSI1* Trofeo MADRID HORSE WEEK, con los obstáculos a 1.15m, continuará a las 09:45h con el Trofeo MARCA y sus obstáculos a 1.25m y cerrará la jornada de mañana subiendo el listón con el Trofeo EXTERIOR PLUS, que exigirá a los binomios superar obstáculos a 1.40m.

En la jornada de tarde, a partir de las 14:45h, llegará uno de los platos fuertes del fin de semana, la Global Champions League, en la que el equipo anfitrión Madrid In Motion, patrocinado por Marqués de Riscal y Massimo Dutti, contará con Álvarez Aznar, con el neerlandés Maikel Van del Vleuten y con el jinete francés Roger Yves-Bost.

No sólo competición

Sin embargo, no todo será competición en el Club de Campo de Villa de Madrid, ya que, en torno a esta propuesta deportiva del máximo nivel, se ha organizado un completo fin de semana de ocio en el mejor ambiente, para disfrutar en familia o con amigos.

Ya sea haciendo unas compras en su village comercial -con firmas de moda y complementos y diversas marcas hípicas para los aficionados-, disfrutando de un delicioso tentempié en su zona de food trucks, donde este año encontraremos a La Martinuca, Foccaciamo, Kild Food, Nana Food, Emoabadas Malvon y muchos más, para satisfacer todos os gustos, además de una heladería artesanal, e incluso bailando al ritmo de la música en directo del escenario Mahou, sábado y domingo desde las 16:45 y las 15:30h, respectivamente- o en la sesión nocturna del viernes desde las 20:00 y sábado a cargo de un DJ, el plan primaveral del Club de Campo es un éxito asegurado.

Finalmente, la visita a este Longines Global Champions Tour 113 CSI 5* Madrid también puede convertirse en una auténtica experiencia premium gracias al Hospitality VIP previsto por la organización. En esta edición, se habilitarán 65 mesas VIP -seis invitados por mesa- y palcos VIP -con capacidad de 12 a 30 personas- que ofrecerán servicios exclusivos -desde opciones de bufet a activaciones gastronómicas y showcooking- y el siempre exquisito catering de U Zalacaín La Finca.