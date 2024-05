La producción de videos en la industria de la moda moderna y sus ventajas, por The Feelms Studio

Las redes sociales han generado transformaciones en la manera de crear contenido. En este contexto, se requieren creadores de contenido especializados.

Estos contenidos combinan la producción audiovisual con la moda, para crear un producto capaz de conectar con el público de esta industria. Sin embargo, para conseguir un resultado efectivo, es fundamental acudir a realizadores expertos en este tipo de filmaciones, entre los que destaca el equipo de The Feelms Studio.

Estilo y elegancia en videos de moda Fundada por Borja Respal, director y realizador audiovisual, The Feelms Studio es una productora especializada en el contenido de moda. Su portfolio de trabajos cuenta con varias campañas y editoriales para marcas y revistas destacadas, así como numerosos fashion films con celebrities ampliamente reconocidos.

Nombres como Monica Bellucci, Jessica Chastain, Sebastián Yatra, Bar Refaeli, Rauw Alejandro o Georgina destacan entre sus clientes. Sus videos se caracterizan por su estilo atemporal, originalidad e impresionante estética visual, fruto del buen gusto, así como de la exigencia y perfeccionismo de su director.

Cambio de paradigma en las editoriales Los videos de moda desempeñan actualmente un papel sumamente relevante en esta industria. En un momento en el que lo digital ha ido ganando terreno al papel, los videos se han convertido en parte fundamental a la hora de dar visibilidad a los números de cada mes de las revistas y sus portadas. Este tipo de producciones tiene una notable efectividad para recoger la identidad, visión y cultura de las marcas en el sector, y transmitir todo ello con eficacia.

Revistas como Harper´s Bazaar, Vogue, ELLE o Neo2 han sido el lugar de trabajo de The Feelms Studio, donde Borja Respal ha liderado un cambio dando un paso más allá de los making of para convertir las sesiones de fotos en piezas artísticas. Los fashion films dejan de ser un "behind de scenes" para ser películas propias donde el realizador de video pasa a ser creador de una pequeña obra artística.