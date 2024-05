Caja Rural-Seguros RGA defiende triunfo en el Tour of Hellas

Se acumulan los frentes para el conjunto Caja Rural-Seguros RGA. A partir del miércoles aguardan cuatro carreras en sólo seis días, comenzando por un Tour of Hellas en el que el luso Iúri Leitão portará el dorsal número 1 por su victoria el pasado año. Además, una segunda unidad viaja al norte para competir de sábado a lunes en tres clásicas consecutivas en territorio del Benelux.





De regreso a Grecia

No podía faltar Caja Rural-Seguros RGA a una nueva edición del Tour of Hellas tras la emocionante y competida carrera del pasado año, en la que Leitão fue capaz de dar la vuelta a la general en la penúltima etapa y mantener el jersey de líder en el sprint de Olympia. Aunque el portugués volverá a optar seguro de nuevo a los triunfos parciales, la general parece fuera de su alcance debido a la dura etapa de montaña introducida este año. Los escaladores tendrán su oportunidad el viernes en la llegada en alto al durísmo puerto de Velouchi, con 12 km al 8,5% de media y rampas que incluso alcanzan el 15%.

La otra novedad es que la prueba arrancará el miércoles con un doble sector en el que la crono de 6 kilómetros alrededor de Salónica marcará las primeras diferencias en la general. Si las fugas no sorprenden al pelotón, el resto de días parecen dispuestos para finales masivos.

Además de Leitão, Caja Rural-Seguros RGA dispondrá en Grecia de tres escaladores como Jefferson Cepeda, Sebastian Berwick y Abel Balderstone, si bien el catalán ha competido muy poco este año por los problemas en la rodilla que le han mantenido parado durante varios meses. Con ellos, David González y Julen Arriolabengoa completan un bloque que no renuncia a nada en tierras helenas.

Territorio para velocistas

Los hombres rápidos de Caja Rural-Seguros RGA tendrán la oportunidad de medirse a una destacada nómina de especialistas en tres pruebas del calendario Europa Tour: Veenendaal-Veenendaal (sábado 18), Antwerp Port Epic (domingo 19) y Ronde van Limburg (Lunes 20). Tanto la primera, que se disputa en Países Bajos, como la tercera parecen destinadas a esa resolución masiva. Sin embargo, la cita de Amberes suele abrirse a diferentes alternativas al contar con un perfil más complejo merced a sus 22 tramos rurales, algunos de tierra y otros adoquinados.

Los checos Daniel Babor, Tomáš Bárta y Michal Schlegel se unen a Joseba López, Calum Johnston, Jokin Murguialday y Joel Nicolau en esta nueva aventura para el equipo.

Seguimiento

Al igual que el pasado año, Hellas contará con cobertura televisiva en directo a través de la web de la radiotelevisión pública de Grecia. ERT emitirá el desenlace de unas etapas que como norma general concluirán poco antes de las 5 de la tarde. Sin embargo, el doble sector del primer día obliga a cambiar esos horarios (10:45 para la llegada del último corredor de la crono inaugural y 17:50 para el final de la primera etapa en línea). También se adelanta la conclusión del último día en Atenas hasta las 12:40.

Cobertura habitual a través de Eurosport y sus diferentes plataformas para Veenendaal, Antwerp y Limburg.