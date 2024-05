'100 razones para ser ateo', una exploración audaz de la fe y el significado por Josep Valls Selga

En esta obra, Valls Selga guía a los lectores en un viaje a través del tiempo, desde los mitos más antiguos hasta los memes modernos, desentrañando los misterios de las creencias religiosas y desafiando el statu quo establecido por lo «divino». 100 razones para ser ateo no es simplemente un libro, es un despertar que invita a cuestionar las visiones teístas tradicionales y a sumergirse profundamente en la psique humana. Una deconstrucción audaz de las visiones teístas, revelando un nuevo camino para encontrar propósito y significado en un mundo más allá de los dioses. El autor presenta su obra como una guía para aquellos que buscan respuestas más allá de las creencias convencionales, ofreciendo una lectura obligada tanto para escépticos como para mentes inquietas.

100 razones para ser ateo desafía las nociones preestablecidas y fomenta una reflexión profunda sobre la fe, la existencia y el propósito de la vida. Valls Selga invita a los lectores a embarcarse en una travesía intelectual, explorando las raíces de las creencias y proponiendo un enfoque más allá de los confines tradicionales.

La obra de Josep Valls Selga no solo captura la atención de los escépticos, sino que también será apreciada por aquellos que buscan una comprensión más profunda de la vida y la existencia en un mundo diverso y cambiante. 100 razones para ser ateo promete ser un faro para aquellos que buscan respuestas y una invitación a cuestionar las verdades aceptadas. Este libro es más que una narrativa; es un catalizador para la reflexión y la búsqueda de un significado más auténtico en un universo sin límites divinos.

El autor Josep Valls Segura creció en una familia católica cerca de Barcelona. Su educación transcurrió en una escuela de los Hermanos de La Salle y en ESADE, una escuela de negocios dirigida por jesuitas. Durante su adolescencia, empezó a cuestionar la religión, lo que le llevó a una especie de epifanía al contemplar la vida fuera del sistema de creencias en el que me habían criado.

Profesionalmente, fue director general en varios países de varias multinacionales, en sectores como la salud, nutrición y alimentos orgánicos. Después, se convirtió en inversor privado y en emprendedor en startups biotecnológicas. Su carrera se desarrolló a través del marketing, y se especializó en la creación de Equipos de Alto Rendimiento, buscando formas virtuosas de alcanzar los objetivos. Escribió un blog llamado Gestión Emocional, donde reflexionaba sobre la creación de relatos convincentes, el compromiso en las organizaciones y el comportamiento del mercado desde el punto de vista de las emociones.

Influenciado por autores como Richard Dawkins, Daniel Kahneman o Dan Ariely, desarrolló un marco analítico para entender varios enigmas intelectuales, lo que le fue muy útil en su vida profesional. Estos pensadores le dieron nuevas perspectivas sobre la adaptación y supervivencia de las ideas, la economía del comportamiento y los sesgos cognitivos.

Valls Segura, desde una perspectiva enriquecida por su carrera, abarca desde la psicología y las neurociencias hasta la economía y la filosofía, pasando por la sociología y la historia. Su único arrepentimiento es no tener estudios avanzados de matemáticas o física, ya que casi todos los avances filosóficos actuales provienen necesariamente de estos campos.

