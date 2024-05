¿Dónde se celebra el Hidromiel Fest, festival nacional de hidromiel?

Cada vez falta menos para la realización del primer festival nacional de hidromiel, el sábado día 8 de junio de 2024 en Santo Adriano, Asturias. El Hidromiel Fest, tiene por objetivo constituirse como una gran reunión de hidromieleros de toda España.

Además, se busca promover la cultura de esta bebida entre el público mainstream. Para alcanzar estos objetivos, la organización de este evento ha escogido un entorno único, ubicado en plena naturaleza. Durante las 12 horas de duración del festival, el público podrá disfrutar de distintas versiones de hidromiel y, también, se llevarán a cabo múltiples actividades culturales, formativas y de ocio.

Qué es el Hidromiel Fest El primer festival nacional de hidromiel se llevará a cabo en el área recreativa de Buyera, en el concejo de Santo Adriano, Asturias. Este espacio, ubicado en la Senda del Oso y en plena naturaleza, ofrece un entorno único para disfrutar.

El festival se realiza a los pies del Desfiladero de las Xanas, declarado paisaje protegido por el PORNA (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias). Este lugar se encuentra a 30 minutos de Oviedo y a 50 minutos del Aeropuerto de Asturias.

El horario del festival será de 12:00 h a 00:00 horas. Durante el festival habrá una zona de food trucks y un mercado de productos locales de la comarca. Además, se llevarán a cabo múltiples actividades relacionadas.

Por ejemplo, la marca Hijos del Lobo organiza un taller de manufactura de cota de malla, artesanías vikingas y espadas artesanales. A su vez, la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua hará exhibiciones y divulgación de esgrima medieval. Al mismo tiempo, la asociación Jugger Castrillón ofrecerá la posibilidad de practicar este deporte a personas de todas las edades.

En particular, el jugger es una disciplina que combina elementos de rugby y esgrima. Cabe destacar que se basa en la habilidad y estrategia de los jugadores, y no tanto en la fuerza.

Otras actividades en el festival nacional de hidromiel El jugger no es la única opción deportiva que ofrece este festival, ya que Las Fañagüetas, equipo femenino de rugby 7, realizarán distintas actividades de promoción y divulgación sobre esta disciplina. Además, este grupo desarrollará un taller de concienciación sobre temas relacionados con la salud de las mujeres.

Por último, el festival de hidromiel se realizará en paralelo con Saludriano Fest. Este evento local reúne a artesanos y vecinos de esta comarca. De esta manera, es posible llevar a cabo distintas actividades y promocionar productos.

Por último, para asistir a estos eventos se organizarán líneas de buses a través de preventa. Además, está en estudio un servicio de lanzadera desde Oviedo y Gijón que es posible que sea anunciado próximamente.

Hidromiel Fest, el próximo 8 de junio en Asturias, es un evento imperdible para aquellas personas que desean conocer más sobre esta bebida y la cultura que la rodea.