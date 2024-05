El Perito de Seguros, un profesional clave durante momentos decisivos

En el mundo de los seguros, cuando ocurre un siniestro, la presencia de un Perito de Seguros puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y la tranquilidad. Estos profesionales, con su vasto conocimiento técnico y su experiencia en la interpretación de pólizas y sus condicionados, aseguran la mejor de las actuaciones profesionales.

¿Quién es el Perito de Seguros y cuál es su papel?

El Perito de Seguros es un experto cualificado, cuya responsabilidad principal es evaluar los daños ocurridos durante un siniestro, analizar la causas del mismo y otras circunstancias que hayan concurrido en su producción, y determinar la cuantía de la indemnización correspondiente. Su labor implica una meticulosa investigación en la que examina minuciosamente los detalles del incidente, desde la magnitud de los daños materiales hasta el impacto en la vida cotidiana del afectado o afectados.

La importancia de contar con un Perito de Seguros en los siniestros

La presencia de un Perito de Seguros en el proceso de reclamación no sólo brinda tranquilidad, sino que también garantiza un tratamiento objetivo, técnico y transparente, estas son cualidades inestimables que aseguran que las decisiones tomadas estén respaldadas por evidencias técnicas sólidas.

Transparencia y profesionalismo: pilares de la profesión pericial

La buena relación entre el Perito de Seguros y sus clientes es fundamental para asegurar una resolución efectiva y satisfactoria del siniestro. La transparencia en el proceso y la comunicación clara son elementos clave que fortalecen la confianza en este profesional cualificado. Además, la empatía del perito en momentos difíciles son aspectos que no pasan desapercibidos, generando una experiencia positiva incluso en situaciones adversas.

Desacuerdos con el Perito de Seguros de la compañía de seguros

Aun así, hay ocasiones en las que el asegurado o el perjudicado en un siniestro puede no estar de acuerdo con la propuesta de indemnización del Perito de Seguros que actúa por la entidad aseguradora.

En estos casos la Ley permite el nombramiento de un Perito de Seguros llamado “de parte” que actúa por la parte del asegurado, y que incluso puede nombrarse con anterioridad a la existencia de la desavenencia con la aseguradora, desde el momento de ocurrencia del siniestro.

Este Perito de parte intentará en primera instancia, llegar a un acuerdo razonable con el Perito de Seguros de la entidad aseguradora, para garantizar una indemnización justa para el asegurado y proporcionada con el daño sufrido, que restituya en la medida de lo posible la situación justo anterior a la ocurrencia del siniestro.

Conclusión: la figura del Perito de Seguros como aliado del asegurado

En definitiva, el Perito de Seguros no solo es un técnico experto en su campo, sino también un profesional que media por el bien de ambas partes, siendo objetivo en la resolución, protegiendo los intereses de sus clientes y pudiendo ser designado por la aseguradora o como perito de la parte del asegurado, es decir, por un cliente que lo contrate para realizar su labor.

APCAS recomienda la presencia de estos profesionales en el proceso de reclamación, ya que no solo agilizan la resolución de los siniestros, sino que también aseguran la mejor interpretación técnica y contractual de la póliza del seguro posible.

En un mundo donde la incertidumbre es moneda corriente, contar con un Perito de Seguros es sinónimo de tranquilidad y seguridad en las situaciones más vulnerables para cualquiera.