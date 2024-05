Los campamentos de verano Enforex, una opción perfecta para los niños en verano

¿Todavía no se tienen planes para los hijos tras acabar el colegio? No hay que preocuparse, los campamentos de verano son la solución que se necesita. Después de un largo e intenso curso escolar, los estudiantes necesitan salir y divertirse en sus vacaciones. Por eso, los campamentos internacionales de verano son tan completos que ofrecen esto y mucho más.

Con Enforex se podrá estar tranquilo de que el hijo se divierta, conozca gente de todo el mundo y aprenda inglés durante sus vacaciones en alguno de sus campamentos de verano. A continuación, se enumeran las principales ventajas que ofrece este campamento.

Inmersión lingüística internacional Los campamentos de verano crean un ambiente de inmersión total para que los niños españoles practiquen durante todo el día hablando en inglés, mientras que los estudiantes internacionales aprenden español. Y es que el 50% de los estudiantes que forman parte de estos campamentos proceden de 38 países diferentes, por lo que los estudiantes españoles podrán practicar inglés con ellos y ellos les enseñarán español.

Los alumnos españoles conviven con compañeros de todas partes del mundo con los que practicar inglés, hacer todo tipo de actividades y talleres. Además, todas las actividades se desarrollan en un ambiente intercultural e internacional para favorecer el trabajo en equipo.

Las actividades que se desarrollan en los campamentos de verano son al aire libre, por lo que tendrán la oportunidad de explorar la naturaleza y practicar deportes en grupo al aire libre.

Entorno internacional de desarrollo Gracias al entorno internacional que se crea en los campamentos de verano, los estudiantes podrán superar barreras lingüísticas y culturales en un entorno seguro. Ganarán confianza en sí mismos y su autoestima mejorará al enfrentarse a nuevos desafíos y lograr su objetivo con las infinitas actividades que vivirán. A todo ello se suman las nuevas habilidades lingüísticas en inglés que podrán aprender a lo largo de todo el campamento.

El trabajo en equipo es fundamental para muchos ámbitos profesionales y personales, por eso en Enforex fomentamos las actividades y deportes en grupo. Desde los 5 años hasta los 18 podrán enfrentarse a nuevos retos y superarlos día a día durante el verano con Enforex.

La amplia gama de actividades talleres, excursiones y deportes que ofrecen los campamentos de verano permiten a los niños desarrollar habilidades sociales, físicas y cognitivas mientras practican inglés. Todo ello para que vivan un verano inolvidable rodeados de cultura, deportes e idiomas.

Amistades para toda la vida Interactuar con niños de diferentes países y culturas durante el campamento de verano les brinda la oportunidad de hacer amistades internacionales. No solo harán amigos para siempre, sino que también se ampliará la perspectiva del estudiante al mismo tiempo que se fomenta la tolerancia y el entendimiento intercultural.

Exponerse desde muy pequeños a diferentes costumbres, tradiciones y formas de pensar hará que los niños crezcan y se desarrollen con una visión multicultural. Los estudiantes internacionales en los campamentos de verano de Enforex provienen de países como Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, China o Inglaterra, entre otros.

Desarrollo de la independencia Participar en un campamento de verano con niños de todo el mundo implica vivir lejos de casa durante un corto período de tiempo. Justamente este tiempo fomentará la independencia, la autonomía y la capacidad de adaptación de los niños en todos los ámbitos de su vida.

Los campamentos de verano en España crean recuerdos y experiencias inolvidables que perdurarán toda la vida. Por eso, en Enforex contamos con 8 destinos ideales donde se desarrollan los campamentos. Entre ellos se puede encontrar Barcelona, Madrid, Málaga, Marbella, Salamanca y Valencia.

Vivir una experiencia única en Marbella Uno de los campamentos de verano estrella de Enforex se sitúa en Marbella. Los estudiantes aprenderán jugando, compartirán experiencias inolvidables con otros niños mientras se divierten y aprenden inglés en el campamento de verano de Marbella.

Situado en uno de los mejores colegios de la zona, el campamento de verano de Marbella Elviria está a menos de 15 minutos de la playa y tiene unas vistas increíbles a las colinas. El lugar perfecto para que cualquier niño disfrute de clases de inglés y participe en las miles de actividades que programan los monitores.

Cuenta con piscina, jardines exteriores y polideportivos para practicar deportes de todas clases. Desde los 5 a los 18 años, con una supervisión 24 horas y monitores cualificados, el campamento de verano en Marbella es ideal para que los hijos vivan una experiencia inolvidable. Eso sí, todos los campamentos cuentan con estos detalles: 24h de supervisión, ambiente internacional, 50% de estudiantes internacionales, clases de inglés o español y alojamiento.

Actividades, deportes, talleres y excursiones para que niños de diferentes nacionalidades aprendan inglés o español durante sus vacaciones. Los campamentos de verano garantizan unas semanas divertidas, llenas de aprendizaje, diversión y mucha cultura.