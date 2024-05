WE ADVISE Connect - Madrid Edition y Congreso Inmobiliario de Buenos Aires

WE ADVISE, una consultoría referente en inversiones inmobiliarias con base en España, anuncia con entusiasmo el próximo evento We Advise Connect - Madrid Edition, que se llevará a cabo el 21 de mayo en el impresionante rooftop del Vincci Capitol de Madrid. Este exclusivo meetup de networking reunirá a destacados referentes del sector inmobiliario español, así como a fondos de inversión (Wire, South Manager Group entre otros), consultora británica Harrington Blue, bolsas de suelo y medianos inversores con interés en coinvertir con empresas españolas.

Evento destacado El evento contará con un brindis previo y la participación de importantes figuras del Real Estate español, proporcionando una plataforma única para establecer conexiones valiosas y explorar oportunidades de negocio off market y reales. Además, se lanzará el 2º Congreso Inmobiliario de Buenos Aires con el apoyo de SiMA y Finaer entre otros, que se llevará a cabo el 25 de junio en Argentina, consolidando así el puente de inversiones y networking entre España, Latinoamérica, el Reino Unido y los Emiratos Árabes.

We Advise Connect - Madrid Edition promete ser una reunión excepcional, brindando a los asistentes la oportunidad de interactuar con fondos de inversión, medianos y grandes inversores de alto nivel. Este evento exclusivo será una oportunidad invaluable para explorar nuevas oportunidades de inversión y establecer contactos estratégicos en un entorno selecto y distinguido. En caso de querer asistir, se deberá enviar un email a info@weadvise.one

We Advise: adrian@weadvise.one

Para obtener más información, se puede visitar weadvise.one.