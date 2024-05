El Real Madrid se prepara para el partido de vuelta contra el Bayern

El conjunto blanco ya piensa en su compromiso del próximo miércoles, el último obstáculo para disputar una nueva final de la UEFA Champions League. Los de Carlo Ancelotti tendrán que ganar al equipo alemán en el Santiago Bernabéu, después del 2-2 de la ida.

El Real Madrid ya prepara el que es su partido más importante de la temporada. La vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League contra el Bayern de Múnich es el último escollo que tiene que pasar el conjunto blanco para acceder a una nueva final de la máxima competición europea de clubes, la que sería la sexta en los últimos once años. El enfrentamiento contra el equipo germano tendrá lugar este miércoles, 8 de mayo, a las 21:00 en el Santiago Bernabéu y se espera un ambiente como las grandes noches europeas que todos los aficionados merengues acumulan en sus vivencias.

La vuelta de la eliminatoria arrancará tal y como comenzó la ida: en tablas. El 2-2 que firmaron ambas escuadras en el Allianz Arena servirá como punto de partida, pero solo en lo que el empate se refiere, puesto que ya no valen doble los goles en campo contrario. De esta manera, quien gane este enfrentamiento sacará su billete dorado para jugar la gran final el próximo 1 de junio en el histórico Wembley, en Londres. Aunque el partido arranca 0-0 y por delante hay noventa minutos de juego y una prórroga, expertos dan en Gainblers como favorito al Real Madrid para alzarse con la victoria una vez finalice el tiempo reglamentario.

Los de Carlo Ancelotti ya entrenan pensando en cómo marcar las diferencias ante el equipo que dirige Tuchel. Cierto es que el encuentro de ida fue igualado en cuanto a la posesión del esférico, además que sobre el verde hubo igualdad en los saques de esquina, en las faltas e incluso en las amarillas. Cierto es que el conjunto alemán remató más gracias a un sobresaliente arranque de partido, aunque después se adelantaron los blancos. Sin duda, la eficacia será clave cuando ruede la pelota en el templo madridista para decidir quién se vestirá la camiseta en Londres.

Por tanto, en la puntería de Vinicius, Rodrygo, Bellingham y compañía estará gran parte de la suerte de todos los madridistas el próximo miércoles con los focos del Santiago Bernabéu como testigos. Aunque Courtois ya está recuperado de su grave lesión, que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego toda la temporada, Ancelotti ha confirmado que será Lunin el que esté bajo palos el miércoles.

¿La 15º en Londres?

Desde que el Real Madrid alzó la 'Orejona' hace un par de temporadas ante el Liverpool por 1-0, la entidad blanca sueña con sumar su 15º Champions a su palmarés y seguir haciendo historia. Esta temporada tiene una ocasión de oro, puesto que solo 90 minutos separan a los de Ancelotti de una nueva final. Una de las ventajas con las que cuenta el Madrid es que está acostumbrado y familiarizado con este tipo de partidos y situaciones. Además, muchos de los jugadores de la actual plantilla saben lo que significan estos compromisos.

Compromisos ligueros

Antes de que tenga lugar este auténtico partidazo, ambos equipos tienen que hacer frente al compromiso liguero del fin de semana. El Real Madrid recibirá al Cádiz este sábado a las 16:15, ahorrándose de esta forma un desplazamiento antes del partido más importante del año. Además, restan 15 puntos por disputarse y el equipo blando aventaja en 11 al Barcelona, por lo que puede ser incluso campeón este fin de semana, aunque no se podría certificar en el mismo momento, sino que tendrán que esperar unas horas para conocer el resultado del Girona - Barcelona.

Por su parte, el Bayern de Múnich sí que tendrá que viajar para jugar su partido liguero. Lo hará hasta Stuttgart, para medirse al equipo local, 45 minutos antes de que suene el silbato en Madrid. Cierto es que el equipo alemán no se juega nada, puesto que la Bundesliga ya ha sido conquistada por el Bayer Leverkusen del exmadridista Xabi Alonso.