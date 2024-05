Superhéroes en el Mercado del Juguete de Madrid

Madrid, 6 de mayo de 2024. Fuenlabrada se prepara para recibir a los más grandes defensores del universo, ¡los superhéroes! El Mercado del juguete de la capital española se transformará en un paraíso para los amantes de la acción y la aventura que se llevará a cabo el día 11 de mayo.

Desde las 10:00h hasta las 20:00h, los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un universo repleto de juguetes, emociones y nostalgia. La esencia de los superhéroes cobrará vida a través de desfiles, exhibiciones, juguetes customizados como playmobil, lego, Funkos, figuras de acción y un sinfín de actividades para toda la familia.

Una de las atracciones principales será la presencia de desfiles protagonizados por auténticos superhéroes. Desde los clásicos como Spiderman o Capitán América, los visitantes tendrán la oportunidad de ver de cerca a sus héroes favoritos en acción e interactuar con ellos, por lo que hay que coger el traje de superhéroe y participar, ¡Cualquier edad es buena para salvar al mundo!

Además de los productos de Marvel, el mercado también ofrecerá una selección de otras marcas de figuras de acción con temáticas de superhéroes. Desde clásicos como Batman y Superman, hasta personajes menos conocidos, pero igualmente fascinantes, habrá opciones para todos los gustos y edades.

Y para añadir aún más emoción, a media tarde habrá una salida de dinosaurios, ¡para sorpresa y diversión de todos los asistentes!

Además, no hay que perderse el emocionante programa de televisión "Somos Frikis TV" en la plataforma de Facebook, donde cada martes a las 20:00 horas se podrá disfrutar de fascinantes conversaciones sobre el mundo de los juguetes.

El Mercado del Juguete de Madrid: una tradición coleccionista Desde 2007, el Mercado del Juguete de Madrid ha dejado huella en la escena nacional del coleccionismo. Esta feria/exposición, dedicada a juguetes antiguos, custom, colección, regalos y piezas únicas, se ha consolidado como un evento imperdible. No solo es un encuentro para coleccionistas apasionados, sino también una experiencia ideal para disfrutar en familia, rodeados de un ambiente ameno y divertido.

Detalles del evento en Fuenlabrada

Fecha: 11 mayo

Lugar: Centro Comercial Plaza Loranca 2, Avenida Pablo Iglesias 17, Fuenlabrada, Madrid.

Horario de feria: De 10:00 a 20:00 horas

Desfiles a las 12 y a las 17:00h

Entrada y parking: Gratuitos

Cómo llegar:

Metro: Parada Loranca

Autobús: Líneas L493, L1, L525, L526, L4, L5, L527

Más información: Para obtener más detalles sobre este emocionante evento, se puede visitar la página web

No hay que perder la oportunidad de explorar tesoros únicos y sumergirse en la magia del coleccionismo.