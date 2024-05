Por fin se acabó el Premio Nacional a la Tauromaquia que nos costaba 30.000 €

Los taurinos están muy nerviosos desde que el ministro de Cultura actual se muestra en contra de la tauromaquia y a favor de la mayoría de la sociedad que rechaza este espectáculo violento y condenado a la ruina. Una de las cosas que ha podido hacer el ministerio de cultura dentro de sus competencias es anunciar el fin del Premio Nacional de Tauromaquia, que costaba 30.000 € de tu dinero, del mío y de todo contribuyente.





Inmediatamente, los taurinos han empezado a presionar a las instituciones no aceptando las encuestas oficiales que muestran el poco interés de la sociedad en la tauromaquia y como hacía la España del blanco y negro quieren imponer el pensamiento único y es por ello que intentan presionar a las administraciones e intentar amedrentar con denuncias que según fuentes jurídicas consultadas por la plataforma antitaurina de Alfafar a la que represento, no tendrían ningún recorrido más allá de la polémica pública.

Como el partido popular y Vox se piensan que las instituciones son su cortijo, inmediatamente han reaccionado diciendo que en sus comunidades autónomas se otorgará este lamentable premio lo que demuestra lo poco preocupados que están por la sociedad, pues no reaccionan a las cosas urgentes y graves, pero sí cuando ven en peligro la tortura y humillación pública contra los animales y todos los privilegios que esta recibe en contra de la mayoría de la sociedad.

¿Gobernar para una pequeña parte de la sociedad que se divierte con el sufrimiento de los animales y no para solucionar tantos y tantos problemas que tiene nuestro país?

No está de más aprovechar para decir que ambos partidos son un retroceso total, pues la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha concluido que las llamadas leyes “de concordia” que impulsan el PP con Vox en Castilla y León, en Aragón y en la Comunidad Valenciana “invisibilizan graves violaciones de los derechos humanos” cometidos durante el franquismo y “no respetan los estándares internacionales”.

La plataforma antitaurina de Alfafar hemos mandado un comunicado y pocos medios han tenido el valor de reproducirlo, pues sirven a unos intereses muy concretos y prefieren muchos de ellos dar voz a los que hacen de la violencia un negocio mantenido con millones de euros de dinero público que reciben por todas partes.

Aunque se vaya a dar en otras instituciones, el quitarles un premio nacional hace que se le vaya quitando importancia a la tauromaquia y sigue siendo positivo.

Para el torero valenciano y actual conseller de Cultura en las instituciones valencianas, la supresión del reconocimiento a una "manifestación cultural" como es la tauromaquia “responde, una vez más, al intento por parte del actual ejecutivo del Estado de controlar y moldear la expresión artística y cultural según los valores y agendas del gobierno en el poder, sin atender a la sensibilidad del conjunto de la sociedad española".

¿A qué supuesta sensibilidad pertenece la tortura de los animales, señor Barrera?

DATOS OFICIALES DEL RECHAZO SOCIAL A LA TAUROMAQUIA

Los datos oficiales del propio Ministerio de Cultura demostraban durante las legislaturas diferentes el escaso interés de la ciudadanía por los festejos taurinos en su encuesta de consumo cultural. Tan solamente el 8% acudió a algún festejo durante 2018 y solo el 5,8% asistió a un festejo en plaza (la mayoría además lo hace en eventos gratuitos).

Las últimas encuestas reflejan que más del 50% de la población española está a favor de prohibir o limitar las corridas de toros, o que casi 8 de cada 10 personas se manifiestan contra el uso de animales en la tauromaquia.

En Alfafar llevamos desde 2019 realizando activismo por el pueblo y cuando repartimos flyers la gente nos apoya y es que el señor Adsuara del PP impone una mal llamada fiesta cruel y peligrosa a pesar de reconocer el maltrato animal públicamente, saber que los taurinos destrozan el mobiliario urbano, generan un montón de problemas por el pueblo que en su mayoría rechaza los toros embolados o en cuerda y sabe perfectamente la inseguridad que suponen generando el último año el atropello de una persona menor de edad que ilegalmente participaba con total impunidad y ninguna consecuencia ni condena pública por parte de los representantes del municipio.

Igualmente, el PSOE de Noelia García dice ser progresista cuando se pone de perfil en algo tan sensible como el respeto a los animales, la protección de la infancia que hasta el comité de derechos del niño de la ONU pide alejarles de la tauromaquia, la protección del vecindario y inmobiliario urbano, el destino del dinero público y muchos otros aspectos que desde el PSOE de Alfafar tampoco rechazan al contrario de lo que hacen en Valencia que se mostraron totalmente en contra de la vuelta de toros embolados bajo el gobierno de María José Catalá y sus colegas de Vox enfrentándose una concejala de ese partido a un procedimiento judicial por xenofobia.

El PSOE tampoco es un partido realmente progresista cuando blanquea la tauromaquia y cuando después de años sin toros en Paiporta, Maribel Albalat en nombre del partido Socialista los devolvió pese a estar suspendidos bajo la legislatura de Compromís y pese al acoso taurino junto a grupos de extrema derecha como España 2.000.

Pueblos como Mislata también celebran tortura animal bajo el mandato del polémico alcalde Carlos Fernández Bielsa (PSOE) envuelto en polémicas cada dos por tres.

En definitiva, no se entiende que interés político puede haber en dar privilegios a la tortura animal que cuenta con gran rechazo social, pero lo que sí que está claro es que la tauromaquia subsiste por culpa de dar millones de dinero público, el adoctrinamiento a la infancia y los poderosos empresarios que están detrás.

Los taurinos y representantes públicos que en cuestión de minutos se movilizaron y empezaron a moverse para solucionar la exclusión del Premio Nacional de tauromaquia, ojalá lo hicieran por todas las causas sociales cuyos avances están retrocediendo por su culpa y que si importa a la mayoría de españoles (ya que son tan "patriotas" ellos).

Los taurinos son parásitos, según la RAE: "Dicho de una persona: Que vive a costa ajena".

Además, por poner el ejemplo de Valencia parasitan fiestas como las fallas, Día de la Comunidad Valenciana o la feria de julio que son la excusa perfecta para la tortura que tiene lugar en la plaza o en el caso de muchos pueblos, poniendo de excusa las fiestas del mismo para llenar las calles de suciedad y violencia subvencionada.

La decisión tomada por el ministro de Cultura fue ratificada ante los medios de comunicación: "La gente cada vez entiende menos que se practique la tortura animal y que se le dediquen premios", ha precisado el ministro de Cultura, que defiende que la decisión responde al sentir de la ciudadanía. El Premio Nacional de Tauromaquia se creó en 2011 y se sumó a los que ya existían en Bellas Artes, Teatro, Música y otras disciplinas artísticas. El último galardonado fue Julián López, más conocido como El Juli, hace apenas un año.

"Desde el Partido Animalista Con el Medio Ambiente - PACMA celebramos la reciente decisión del Ministerio de Cultura de retirar el Premio Nacional de Tauromaquia, instaurado en años anteriores, y aprovechamos para reiterar una demanda histórica de la eliminación total de las subvenciones a esta práctica. Sin embargo, desde PACMA, queremos subrayar que esta no es una victoria política, sino un avance en la lucha por el bienestar animal, que tiene que servir como primer escalón para su abolición, que pasará por la supresión total del apoyo por parte de la administración pública. Hemos estado solicitando la eliminación de las subvenciones a la tauromaquia durante años, y es hora de que el gobierno y las instituciones reaccionen", señala PACMA en un comunicado a los medios de comunicación.

TÚ PUEDES AYUDAR A ACABAR CON LA TAUROMAQUIA

Para terminar el artículo podemos sacar como conclusión que los taurinos y los políticos retrógrados no van a cambiar, pero las personas podemos hacer mucho para acabar con la tauromaquia de una vez por todas porque indignarse desde casa o poner unas palmaditas de aplauso en los comentarios no ayuda en nada a los animales si no haces un mínimo esfuerzo.



La tauromaquia en todas sus anacrónicas formas impone a los animales un infierno y también te afecta a ti al normalizar la violencia desde la infancia y parasitar los recursos públicos a millones. Los partidos que más la defienden, unos están envueltos en corrupción y otros tienen de ídolo a Franco por lo que lógicamente jamás se me ocurriría votarles y ser cómplice de todo lo que están haciendo, pero los otros partidos que en cada lado hacen una cosa o blanquean de alguna manera la tauromaquia, al final más de lo mismo y de los "periodistas" mejor ni hablamos, pues la pela es la pela.

Una de las cosas que puedes hacer es activismo con el colectivo en defensa de los animales más cercano a tu zona. En el caso de Alfafar, necesitamos personas activistas y periodistas coherentes con su trabajo que nos den voz y esperamos que nos escribas a defensaanimal2023@gmail.com . A los políticos que no lo tengan claro y con los que haya esperanza, hay que hacerles reflexionar al máximo presentando instancias en sus ayuntamientos.

Otra de las muchas cosas que puedes hacer contra la tauromaquia es no pasar de largo las encuestas que hacen periódicos, pues sin ir más lejos un montón de medios ahora tienen encuestas para saber si la sociedad está a favor de lo que ha hecho el ministerio de Cultura y es importante que las busques todas y muestres tus votos.

Otra de las cosas que se puede hacer es buscar tu zona más cercana para firmar la iniciativa noesmicultura.org, que de manera urgente necesita 500.000 firmas para presentar una IPL y debatir por fin la desprotección total de la tauromaquia que está como patrimonio cultural desde 2013.

Todos los privilegios que se le quiten al poderoso e inhumano mundo taurino son bienvenidos y por ello, es agradecer la valentía política que han tenido algunos suprimiendo la tauromaquia en sus pueblos y mientras esto tiene lugar, la infancia tiene que ser protegida al máximo como piden los expertos y no se debe destinar ni un céntimo de euro a la tortura animal y veremos cuánto duran.

Estar en contra de algo y no hacer nada es como estar a favor y por ello, queremos decir lo antes posible que hemos conseguido abolir la tortura disfrazada de tradición, pues reventar animales no tiene nada que ver con la verdadera cultura, la cultura no duele y la cultura verdadera es apoyada por la sociedad en su conjunto sin crear confrontación.

La tauromaquia tiene fecha de caducidad, pero en nuestras manos está no quedarnos de brazos cruzados y hacer lo mencionado desde hoy, todas las víctimas que quedan en el camino así lo necesitan.



Como antiespecistas lógicamente lo que queremos es la abolición total sin medias tintas ni titubeos, pero todo lo que veamos que puede dificultar la tauromaquia lo vamos a apoyar y por ello, insisto en que nos escribas porque vamos a hacer frente al Ayuntamiento de Alfafar un acto en agosto y ya estamos haciendo cosas y pensando estrategias internas.

