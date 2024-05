¿Qué recetas naturales para perros se pueden encontrar en Dogfy Diet?

Las recetas naturales son el motivo del éxito de la firma Dogfy Diet en España, una compañía dedicada a la alimentación canina.

Su clave no solo está en el hecho de que en sus menús solo usan ingredientes frescos y no llevan aditivos químicos de ninguna especie, también es el hecho de que son preparaciones personalizadas para cada animal. Los propietarios describen a sus mascotas y ellos preparan una propuesta particular en función de sus necesidades. Es una excelente medida para que el perro aproveche mejor cada uno de los nutrientes que les ofrecen y se mantenga saludable.

Recetas naturales El catálogo de Dogfy Diet está compuesto por 4 recetas deliciosamente preparadas. La de pollo contiene un 67% de esta carne con un 33% de verduras como zanahorias, patatas, guisantes y calabazas. Es rica en humedad, proteínas, grasas, fibras y carbohidratos, además de vitaminas y minerales que han sido agregados para potenciar los beneficios al perro.

Lo mismo ocurre con las recetas de salmón, buey y pavo. En todos los casos, las carnes tienen el mayor porcentaje de peso en las recetas para darle todo el sabor que reclaman los perros. Son frescas, de primera calidad y ligeras de consumir para el perro, independientemente de su tamaño o edad.

Ninguna de las recetas contiene aditivos químicos como colorantes, saborizantes, aromatizantes o conservantes. Tampoco contienen cereales por sus efectos nocivos para la salud digestiva de las mascotas. Un equipo experto de nutricionistas veterinarios ha diseñado cada menú para que sea completo, saludable, equilibrado y nutritivo. Como contienen un 65% de agua son fácilmente digeribles y los perros no padecerán tanta sed.

Solo 4 pasos para cambiar la vida del perro El equipo de Dogfy Diet no solo ha innovado con sus recetas naturales, sino que también lo ha hecho con un modelo de servicio. El mismo ha sido diseñado en 4 sencillos pasos enfocados en el cliente. Primero, el comprador se pone en contacto con la compañía y describe todas las características del animal para elaborar un menú hecho a medida.

En el segundo paso, se procede a la preparación con un proceso artesanal en que se utilizan bajas temperaturas. La intención es que la totalidad de los nutrientes mantengan sus propiedades y su sabor. Además, de esta manera, no se requerirán conservantes ni potenciadores de sabor. Cuando las recetas están listas, el cliente recibe un pedido de prueba de 14 días. Incluye un manual de transición hacia la comida natural y los gastos de envío.

En el cuarto y último paso, el cliente puede solicitar los cambios que desee en función de lo que haya visto durante el período de prueba. Ajustar cantidades en ciertos ingredientes o platos e incluso cambiar las fechas de entrega de los futuros pedidos. En todo este proceso de cambio, el dueño de la mascota siempre contará con un asesor nutricional experto.