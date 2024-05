​Antiviolencia propone una sanción de 30.000 euros al Burgos CF por no separar a las aficiones rivales en el partido declarado de alto riesgo Burgos CF – Racing de Santander

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer una sanción grave de 30.000 euros al Burgos CF por no separar adecuadamente a los aficionados de cada equipo en zonas diferentes de su estadio con motivo del partido de fútbol Burgos CF – Real Racing Club de Santander, que había sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Este hecho hizo que se produjeran innumerables situaciones de alteración del orden público, discusiones, peleas e insultos entre aficionados rivales colocados en una misma grada, así como la ocupación de las vías de evacuación del recinto deportivo por aficionados de ambos equipos durante gran parte del partido. Estos hechos crearon además serios problemas al operativo policial desplegado para este encuentro y provocó que el árbitro tuviese que detener el partido en alguna ocasión.



La Comisión Antiviolencia recuerda que “la separación de aficiones es obligatoria para todos los clubes o sociedades anónimas deportivas organizadoras de encuentros correspondientes a competiciones de categoría profesional, que tendrán que establecer un sistema que permita dirigir y acomodar a los componentes de aficiones de los equipos contendientes, situándolos en los espacios dispuestos al efecto, a fin de que estén separadas, tal y como señala el artículo 30.1 del Real Decreto 203/2010”.

Asimismo, en los partidos de Alto Riesgo, el artículo 10 de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte recoge, “que la declaración de un encuentro como de Alto Riesgo implicará la obligación de los clubes de separar las aficiones rivales en zonas distintas del recinto”.

Además, la Comisión Antiviolencia ha establecido estas otras propuestas de sanción para los siguientes clubes de fútbol:

- Propuesta de sanción de 40.000 euros al Deportivo Alavés SAD por no haber retirado del recinto deportivo todas aquellas menciones que, en forma de murales, grafitis y pegatinas dan promoción al grupo IRAULTZA 1921, cuyos miembros han sido objeto de conductas violentas definidas en la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. La Comisión recuerda al club que ya ha sido advertido y propuesto para sanción en varias ocasiones anteriores por la existencia de la simbología señalada, no habiendo realizado ninguna modificación al respecto, tal y como se le ha pedido en reiteradas ocasiones.

- Propuesta de sanción de 4.000 euros al Rayo Vallecano de Madrid SAD por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al permitir que se introdujera y se desplegara una pancarta de grandes dimensiones en una de las gradas del estadio que no había sido comunicado previamente al coordinador de seguridad ni se había adjuntado certificado ignífugo alguno de estas pancartas durante el partido Rayo Vallecano – Real Betis Balompié. Asimismo, se detectó que se habían introducido varias latas de cerveza con alcohol en el interior del recinto deportivo durante la celebración de este encuentro.

Propuestas de sanción a aficionados Asimismo, la Comisión Antiviolencia ha acordado estas otras propuestas de sanción para los siguientes aficionados:

- Propuesta de sanción de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado identificado del equipo visitante que, en el partido Burgos CF – Real Racing Club de Santander, se enfrentó en varias ocasiones a los aficionados locales insultándoles gravemente y realizando gestos despectivos llegando incluso a acercarse al córner, abandonando su localidad, para escupir a los jugadores del Burgos CF durante la celebración del encuentro.

- Propuesta de sanción de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado identificado del equipo visitante que, en del partido Burgos CF – Real Racing Club de Santander, insultó gravemente y agredió a un agente de la Policía Nacional en el interior del recinto deportivo.

- Propuesta de sanción de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado identificado del equipo visitante que, con motivo del partido Burgos CF – Real Racing Club de Santander, agredió violentamente sin mediar discusión alguna y por la espalda a un aficionado del equipo local por llevar una camiseta del Burgos CF en un bar cercano al estadio.

- Propuesta de sanción de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado identificado del equipo local que, durante el partido de Tercera Federación CD Colegio Diocesanos – CD Palencia Cristo Atlético, golpeó en la cara a un jugador del equipo local cuando éste se acercó a una de las gradas.

- Propuesta de sanción de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado identificado del equipo local que, en el partido Elche CF – Albacete Balompié agredió violentamente a los vigilantes de seguridad en una de las puertas de acceso al estadio, provocando con su actitud una grave alteración del orden público.

- Propuesta de sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a cada uno de los seis aficionados identificados de ambos equipos que, con motivo del partido Real Zaragoza – RCD Espanyol de Barcelona, provocaron una pelea entre aficionados rivales en las inmediaciones del estadio.

- Propuesta de sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a cada uno de los cinco aficionados identificados de ambos equipos que, tras finalizar el partido Getafe CF – Girona FC, provocaron una pelea entre aficionados rivales en las inmediaciones del estadio.

- Propuesta de sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a cada uno de los tres aficionados identificados del equipo visitante -miembros de un grupo radical y violento- que, con motivo del partido Cultural y Deportivo Leonesa – RC Celta de Vigo Fortuna, participaron en una reyerta callejera entre aficionados ultras de ambos equipos en la que se llegaron a arrojar todo tipo de objetos.

- Propuesta de sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a cada unos de los tres aficionados identificados del equipo local que, en el partido RCD La Coruña – CE Sabadell FC, participaron en una pelea ente aficionados en el interior del recinto deportivo.

- Propuesta de sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a cada uno de los dos aficionados identificados del equipo local que, al finalizar el partido Burgos CF – Real Racing Club de Santander, participaron en una reyerta callera en las inmediaciones del estadio en el que ambas aficiones se lanzaron sillas, mesas, vasos, botellas y otros objetos contundentes. Otros aficionados y familias con niños que se encontraban en un parque infantil de la zona tuvieron que abandonar el lugar corriendo a consecuencia de estos hechos.

- Propuesta de sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a un aficionado identificado del equipo visitante que, en el partido Burgos CF – Real Racing Club de Santander, lanzó una botella de agua al terreno de juego contra el portero del Burgos CF.

- Propuesta de sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a un aficionado identificado del equipo local que, en el partido Elche CF – Albacete Balompié, increpó de manera violenta a los vigilantes de seguridad en una de las puertas de acceso al estadio, llegando a coger un equipo de transmisiones y lanzarlo contra el suelo produciendo diferentes daños en el mismo.

- Propuesta de sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a un aficionado identificado del equipo local que, en el partido Atlético Sanluqueño CF – Club Atlético de Madrid “B”, lanzó una botella de agua al terreno de juego que impactó en un asistente arbitral.