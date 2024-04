Recordar a los seres queridos con Universalglob

Como ceremonias que sirven para recordar y honrar a los seres queridos, se destacan los funerales.

Si bien actualmente hay múltiples opciones, en todos los casos se trata de un evento que contribuye a avanzar en el proceso de duelo. Cabe destacar que estos actos pueden realizarse tanto tras el fallecimiento de una persona, como más adelante en el tiempo. Por ejemplo, es habitual efectuar una ceremonia al cumplirse el primer aniversario de la muerte.

En este contexto, Universalglob ofrece una propuesta innovadora para ayudar a las personas que buscan despedir a sus seres queridos. La misma consiste en lanzar un globo sonda a la estratosfera con las cenizas del fallecido. Además, esto incluye la realización de una ceremonia para que familiares y amigos puedan realizar una despedida.

¿Cómo recordar a los seres queridos de una manera diferente y significativa? El servicio que ofrece Universalglob consiste en enviar un globo con las cenizas del homenajeado a una altura de entre 35 y 40 kilómetros. De esta manera se busca simbolizar la partida de la persona para morar en el cielo, las estrellas y el universo. Tanto esta propuesta como los escenarios en los que se realiza, contribuyen a avanzar en el proceso de despedida.

El acto también incluye la proyección de un vídeo sobre el globo, mostrando las imágenes, las fotos y materiales aportados por familiares y amigos. Además, es posible incluir mensajes personalizados. En otras palabras, se trata de un acto de conmemoración en compañía de familiares y amigos para recordar a alguien querido que ya no está.

Cabe destacar que Universalglob ya ha organizado este tipo de eventos funerario o de conmemoración en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Ibiza, Mallorca, Málaga, Granada y Murcia, entre otras.

La importancia de los funerales en el proceso de duelo En el pasado, la mayoría de las ceremonias fúnebres estaban asociadas a algún tipo de religión. Además, se solía contar con la presencia de un sacerdote o figura equivalente. No obstante, en los últimos años la costumbre de realizar funerales laicos se ha extendido. En estas ceremonias de homenaje la religión queda de lado y lo que más importa es el recuerdo que profesan familiares, allegados y amigos de quien ha fallecido.

En este sentido, los servicios que ofrece Universalglob proporcionan una ocasión para que los seres queridos de alguien que ya no está lo recuerden compartiendo imágenes y anécdotas. Este tipo de ritos son esenciales en el proceso de duelo y aceptación de la muerte.

Por medio de Universalglob es posible organizar una ceremonia fúnebre diferente y exclusiva. Se trata de un ritual innovador que permite compartir un momento de afecto con amigos y familiares para avanzar en un proceso tan duro como el duelo.