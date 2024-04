KALAM lanza innovadora app para optimizar la gestión de accesos en sus proyectos de construcción y rehabilitación

La empresa ha anunciado el lanzamiento de una nueva aplicación móvil destinada a revolucionar el proceso de gestión de accesos para trabajadores en sus diversos proyectos, facilitando así una operación más ágil y segura en todas sus intervenciones KALAM, compañía especialista en el ámbito de la rehabilitación y restauración de edificios, inicia el año 2024 con un importante avance en su estrategia de modernización y eficiencia operativa.

Desarrollada internamente en una colaboración entre los departamentos de IT Informática y Prevención de Riesgos Laborales de KALAM, esta aplicación es fruto de un proyecto piloto que subraya el compromiso de la empresa con la innovación y la mejora continua. La herramienta no solo simplifica los procedimientos existentes, sino que también integra nuevas funcionalidades diseñadas para optimizar y acelerar los flujos de trabajo.

Entre las características destacadas de la aplicación, se incluyen:

Solicitud y gestión de acceso por obra para los trabajadores.

Visualización en tiempo real del estado de las solicitudes de acceso.

Notificaciones instantáneas sobre actividades de implantación como la instalación de cuadros eléctricos y andamios.

Renovación automática de las solicitudes de acceso cada mes.

Integración de alertas a través de WhatsApp, garantizando una comunicación fluida y eficiente entre el personal.

Este lanzamiento representa un avance significativo en cómo KALAM maneja la logística de seguridad y acceso en sus obras, permitiendo una coordinación sin precedentes entre el personal de obra y los equipos de gestión. La APP no solo mejora la seguridad y la eficiencia operativa, sino que también reduce los costos asociados con la gestión de accesos gracias a su diseño intuitivo y fácil de usar.

Esta aplicación es un claro reflejo de la visión de la empresa para integrar soluciones tecnológicas avanzadas en sus procesos de trabajo. Con estas mejoras, KALAM continúa innovando en el sector, no solo en términos de la calidad de las intervenciones, sino también en la eficiencia de las operaciones internas.

El lanzamiento de la nueva aplicación está alineado con los objetivos estratégicos de Kalam de adoptar prácticas más sostenibles y eficientes, reafirmando su posición como líder en el mercado de la construcción y la rehabilitación. Kalam continúa demostrando su capacidad para innovar y adaptarse a las nuevas demandas del sector, marcando la pauta en la industria hacia una mayor digitalización y eficiencia operativa.