El 'fit out', la metodología que transforma la construcción y el diseño de interiores

Con el objetivo de transformar la forma en la que se diseñan y construyen los espacios interiores, surge la metodología conocida como "fit out".

La empresa de construcción Chavsa se ha establecido como un referente en la escena de la construcción y el diseño de interiores en España, haciendo hincapié en este enfoque integral.

Proyectos llave en mano, la garantía de éxito de Chavsa Chavsa destaca por su enfoque de proyectos llave en mano, que implica un servicio integral que abarca todo el proceso de construcción, desde el diseño inicial hasta la entrega final del proyecto. En el núcleo de este enfoque se encuentra el concepto de "fit out", que se refiere a la renovación o remodelación de espacios interiores para adaptarlos a las necesidades específicas del usuario.

La metodología de "fit out" de esta empresa se basa en cuatro pilares fundamentales: escuchar, diseñar, construir y equipar. En primer lugar, Chavsa se esfuerza por entender plenamente las necesidades y expectativas de sus clientes, a través de un proceso de escucha activa. Luego, el equipo de diseño utiliza esta información para desarrollar un diseño que no solo sea funcional y eficiente, sino que también refleje los valores y la identidad de la organización.

Una vez que éste ha sido aprobado, el equipo de construcción se encarga de transformar los planos en realidad. Durante la fase de construcción, Chavsa se asegura de que todos los aspectos del proyecto se ejecuten de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Finalmente, se encarga de equipar el espacio con todo lo necesario para que esté listo para su uso inmediato.

¿Cómo afectan los espacios interiores en la salud y el bienestar? Los usuarios pasan en promedio más del 90% del tiempo en espacios cerrados y, por lo tanto, Chavsa entiende que los espacios destinados a la vivienda, el trabajo y el ocio tienen un impacto significativo en la salud, el bienestar y la productividad. Por esta razón, esta empresa pone a la persona en el centro de sus diseños, creando ambientes que no solo sean estéticamente agradables, sino también funcionales y saludables.

Además de su enfoque de "fit out", Chavsa está destacando en el uso de tecnología avanzada para mejorar la eficiencia y precisión de sus proyectos. Utilizan herramientas digitales y de modelado en 3D para visualizar y planificar sus diseños antes de la construcción, lo que les permite identificar y resolver problemas potenciales antes de que se conviertan en obstáculos costosos. Esta adopción de tecnología está cambiando la forma en que la industria ve y maneja los proyectos.

Asimismo, Chavsa se compromete con la sostenibilidad y la construcción ecológica. Son conscientes de los edificios contribuyen significativamente a las emisiones globales de carbono y, por lo tanto, están comprometidos a reducir su huella de carbono mediante el uso de materiales y prácticas de construcción sostenibles. Esto no solo es beneficioso para el medio ambiente, sino que también da como resultado edificios más eficientes en términos de energía y costes para los usuarios finales.