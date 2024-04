Mantas de algodón para entretiempo en LaNovenaNube

Las mantas de algodón reciclado son un clásico que nunca pasa de moda para vestir la cama durante todo el año.

El diseño clásico tipo mallorquina define estas mantas, que son perfectas para la cama en época de entretiempo por su poco peso y su transpirabilidad. Son mantas finas con un diseño en color sólido azul con rayas blancas en los extremos, rayas azules sobre blanco o color liso blanco.

Las podrás adquirir a través de la tienda online LaNovenaNube, La Casa de las Mantas, un espacio online con gran tradición textil que dispone de una amplia colección en textil del hogar y ropa de cama de primera calidad con precios muy competitivos y envíos de 24/48 horas.

Mantas de algodón, la prenda de entretiempo perfecta Esta prenda es ideal para entretiempo, cuando el frío no es muy acusado en primavera y otoño. Es una manta fina que no pesa y se puede utilizar cuando se retira el edredón de invierno, pero aún se necesita una manta sobre las sábanas. Además, también se puede utilizar en zonas donde el verano es más fresco por las noches.

Tejidas en telares tradicionales de mantas y elaboradas con algodón reciclado de primera calidad, estas mantas han ido mejorando con el paso del tiempo y adaptando un diseño clásico a las innovaciones textiles de confección y acabados impecables respetando siempre su encanto tradicional.

En cuanto al diseño, seguro que se recuerda alguna manta tipo Mallorquina en casa de los padres o en casa de los abuelos. Son mantas con unas rayas a lo ancho con color en contraste a los extremos de la prenda y pueden ser blancas con rayas azules, azules con rayas blancas o completamente blancas. Un diseño tradicional y clásico que no pasa de moda.

La cama quedaría vestida con unas sábanas y encima la manta de algodón. Como su diseño es clásico, no haría falta nada más encima, con tan solo una colcha a juego el dormitorio se vería impecable. Además, el color de las mantas permite que se puedan combinar perfectamente con la decoración de la cama, ya que el blanco y el azul son dos colores que se complementan perfectamente dando luminosidad a la estancia.

La opción más ecológica para la cama y el dormitorio Gracias a su composición de 100% algodón, es capaz de regular la temperatura del cuerpo de forma natural. El algodón es un tejido altamente transpirable y es el que se elige para la ropa de cama de verano para poder descansar sin tener calor cuando se duerme.

Estas mantas están elaboradas con algodón 100% reciclado y su proceso de fabricación no contamina el agua siendo un proceso limpio y sin tóxicos. Por ello, en ocasiones, el tejido presenta impurezas de color, ya que el hilo no ha sido blanqueado artificialmente como en otras prendas, pero ahí está su encanto y lo que recuerda a las factorías textiles tradicionales, con acabados rústicos que le dan un toque de calidez a un hogar.

Las mantas de algodón están disponibles en la tienda La Novena Nube para camas de 90 (140x200 cm), camas de 105 (160x220 cm), camas de 135 (180x220 cm), camas de 150 (220x240 cm), camas de 180 (240x240 cm) y camas de 200 (260x240 cm).

Además de para la cama, esta manta se ha ido popularizando mucho en los últimos años para hacer yoga, pilates, meditación y relajación. En diferentes posturas, es una ayuda muy valiosa para mantener el equilibrio y hacer trabajar el cuerpo de forma óptima, pero, para lo mejor que se utiliza en estas sesiones es para la parte final de estiramientos y relajación y que el cuerpo no se enfríe después de sudar por el esfuerzo de una buena sesión de yoga o pilates. Como son mantas finas y transpirables, son perfectas para esta parte final de la clase, ya que permiten desprender el calor del cuerpo mientas se bajan pulsaciones y se relajan.