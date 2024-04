Adiós a las fotos caseras; la inteligencia artificial ayuda a conseguir trabajo con fotos profesionales

Para los reclutadores de las empresas, que el candidato transmita una buena imagen es uno de los puntos clave a la hora de contratar nuevos empleados. Por ello, tener una foto profesional en el perfil de LinkedIn o en el currículum vitae puede marcar la diferencia.

Para conseguirla, muchas personas acuden a un estudio de fotografía. Sin embargo, esto supone un proceso largo: informarse sobre los mejores estudios, decidir el que más te gusta, pedir cita, acudir al estudio, pagar la tarifa… incluso comprar ropa nueva para hacerse la foto. En definitiva, poner una foto profesional en el perfil de LinkedIn o CV puede suponer una gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo.

No obstante, existe una herramienta de inteligencia artificial con la que se puede conseguir esa foto profesional en cuestión de minutos y sin salir de casa. De hecho, cada vez son más los profesionales de todo el mundo los que la usan para conseguir un nuevo puesto de trabajo.

La importancia de una imagen profesional Al entrar en LinkedIn, la red profesional por excelencia, no es difícil ver numerosos perfiles con fotos demasiado informales, mostrando la vida personal o, incluso, saliendo de fiesta. Este tipo de fotos proporciona una imagen equivocada de cara a los profesionales de recursos humanos que buscan nuevos empleados para sus empresas.

Hay que tener en cuenta que en determinados sectores, como las industrias creativas o de tecnología, las fotos pueden ser más informales, pero nunca poco profesionales. En cambio, en sectores más formales como la banca o la consultoría, es necesario que las fotos sean más serias.

La imagen normalmente es el primer filtro para entrar en cualquier proceso de selección de una empresa. Por este motivo, los estudios y experiencia no servirán de nada si el reclutador descarta antes por transmitir una imagen poco profesional.

Además, gracias a esa foto profesional, se podrá destacar por las habilidades de comunicación no verbales frente al resto de candidatos, ayudará al reclutador a recordar la cara con mayor facilidad y se transmitirá la marca personal, reforzando la credibilidad.

Fotos profesionales desde casa Entonces, ¿cómo conseguir una foto profesional para LinkedIn o currículum desde casa? Hay una herramienta de inteligencia artificial que permite conseguirlo, ofreciendo numerosas ventajas frente a acudir a un estudio de fotografía físico.

Crear fotos calidad estudio en minutos desde casa con Estudio Foto IA. Se trata de una herramienta online con la que se puede conseguir fotos profesionales que ayudarán a conseguir trabajo y que ya han usado más de 5.000 profesionales.

Además, en función del sector laboral al que se dirija o la imagen que se quiera transmitir, se puede elegir diferentes estilos de fotografía, como formal, semiformal o causal, pero siempre con una calidad de estudio y transmitiendo que se es un buen profesional en tu campo.

Asimismo, Estudio Foto IA tiene la ventaja de que el candidato puede obtener la foto para su perfil de LinkedIn o currículum vitae en cuestión de minutos, al contrario que al acudir a un estudio de fotografía físico, que puede suponer una inversión de horas.

Y aparte de la funcionalidad de hacer fotos profesionales para conseguir un puesto de trabajo, esta herramienta online de inteligencia artificial ofrece algunas funciones gratuitas que también son de mucha utilidad para el usuario. Algunas de ellas son quitar fondos a fotografías, colorear imágenes en blanco y negro, poner una cara en el cuerpo de otra persona, restaurar fotos antiguas, crear stickers de caricaturas a partir de una foto y crear obras de arte con el estilo de un pintor a partir de una fotografía.

Cómo funciona Estudio Foto IA Hablando del funcionamiento de esta herramienta, es muy sencillo y en cuestión de minutos permite obtener una foto profesional para el perfil de LinkedIn o currículum vitae. En primer lugar, hay que elegir algunos datos básicos, como edad o género.

Después, hay que elegir entre uno de los cuatro paquetes que ofrece Estudio Foto IA en función del número de fotos que se quiera obtener. Seguidamente, según la imagen que se quiera transmitir a los futuros reclutadores, habrá que elegir entre un estilo formal, semiformal o casual. También se puede elegir los colores de la ropa. Cabe destacar que se pueden combinar los estilos y los colores como se quiera en las diferentes fotografías del paquete que se haya elegido.

El siguiente paso es subir la fotografía. Se puede elegir la que se usa actualmente en el CV o una nueva que hecha con el móvil en ese momento. No hay que preocuparse mucho por la calidad, ya que se está usando Estudio Foto IA precisamente para transformar esa foto en una imagen de calidad estudio que transmita la profesionalidad deseada.

Para terminar, simplemente habrá que descargar las fotos después de que la inteligencia artificial haya hecho su magia. El último paso será darles uso a estas fotos, ya sea en el perfil de LinkedIn, en el currículum vitae o en cualquier plataforma de búsqueda de empleo.

Conseguir trabajo más rápidamente gracias a Estudio Foto IA Como se puede observar, este es un proceso muy rápido y sencillo y con unos resultados espectaculares. Además, como el candidato recibe varias fotografías, puede ir haciendo pruebas cambiándola cada cierto tiempo para comprobar cuál le funciona mejor.

Ropa elegante, peinado de peluquería, maquillaje profesional, fondo neutro, actitud ganadora… y calidad de estudio. Las fotos que genera esta inteligencia artificial tienen todos los ingredientes para ayudar a conseguir ese puesto de trabajo que se lleva tanto tiempo buscando.

En definitiva, no hay que pensarlo más y crear fotos calidad estudio en minutos desde casa. ¡El trabajo soñado está esperando! El esfuerzo es mínimo y la recompensa es tan grande que podría cambiar la vida profesional.