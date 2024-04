Reparaciones de emergencia para vehículos, ¿cuáles son?

Llevar el vehículo con el mantenimiento siempre actualizado es clave no solo para garantizar su correcto funcionamiento y consumo sino, sobre todo, para poder saber que se viaja seguro en los desplazamientos.





Cuando los coches llegan al taller para sus revisiones, hay una serie de reparaciones que los mecánicos consideran imprescindibles y a las que se da prioridad para evitar complicaciones futuras mayores.

Qué averías consideran prioritarias los mecánicos. Cuáles son las reparaciones que habría que hacer de emergencia

Prioridades en el taller

Cuando un vehículo se avería, los mecánicos deben priorizar las reparaciones necesarias para garantizar que el vehículo sea seguro para conducir. Esa es la máxima prioridad antes de que cualquier coche salga del taller, garantizar la seguridad de su conductor.

¿Cuáles son las que consideran prioritarias?

Fallo o mal funcionamiento del motor: Este es un problema grave que requiere atención inmediata. Si el motor no funciona correctamente, puede provocar que el vehículo se cale o incluso existe el riesgo de incendiarse.

Fallo del sistema de frenos: este es otro problema crítico que requiere atención inmediata. Si los frenos no funcionan correctamente, puede provocar que el conductor pierda el control del vehículo, provocando accidentes.

Problemas de transmisión: si la transmisión no funciona correctamente, puede hacer que el vehículo deje de moverse o incluso que el conductor pierda el control del vehículo al no poder enviar la orden adecuada por la vía del volante.

“Si bien algunas averías requieren atención inmediata, existen algunas reparaciones de emergencia que los mecánicos pueden realizar para que el vehículo vuelva a la carretera. En este caso el cambiar una rueda o neumático, cambio de batería o incluso revisar los niveles de aceite y refrigerante se pueden hacer sobre la marcha sin necesidad de dejar el vehículo durante días en el taller” explican en Carrocerías La Huerta, taller especializado en mecánica y reparación de vehículos en Tudela y al que acuden muchos de los que tiene problemas en sus desplazamientos en el norte.

¿Por qué hay que escuchar lo que dicen en el taller?

Garantizan la seguridad: si un vehículo no funciona correctamente, puede provocar accidentes que pueden provocar lesiones o incluso la muerte.

Evitan que problemas menores se conviertan en problemas mayores: las reparaciones oportunas pueden evitar que problemas menores se conviertan en problemas mayores que puedan requerir reparaciones costosas.

Extienden la vida útil del vehículo: el mantenimiento regular y las reparaciones oportunas pueden extender la vida útil del vehículo, ahorrando dinero al conductor a largo plazo.