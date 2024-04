Panadería Obando revoluciona el mundo de la regañá con sus nuevas cucharas de pan

Panadería Artesana Obando sigue creciendo en su tarea de difundir desde el pueblo sevillano de Utrera a todo el mundo las excelencias de algo tan nuestro como la regañá. Y para ello, es imprescindible adaptarse a los tiempos, investigar y ofrecer nuevos formatos y presentaciones que cubran las cada vez más exigentes y diversas necesidades de los cocineros, tanto los profesionales como los domésticos. Tras el éxito de las Láminas y las Hojas de Pan –regañás extremadamente finas y crujientes en formatos rectangular- y The Dark, una regañá con un impactante color negro, llega el turno ahora de las Cucharas de Pan, la última aportación del área de innovación de Panadería Artesana Obando.

Esta nueva regañá se presenta con una forma ovalada y está elaborada siguiendo una nueva receta, a base de harina de trigo, harina de centeno, masa madre de cultivo propio, aceite de oliva virgen extra, agua, sal y levadura. Según el maestro panadero Víctor Obando -uno de los hermanos al frente de Panadería Obando- “el proceso de elaboración es laborioso, con diferentes periodos de reposo, pero para nosotros las fermentaciones lentas son innegociables, por los matices de sabor que se crean en este proceso como por las virtudes nutricionales que aporta”.

Igualmente, -según precisa Víctor Obando- “el horneado también se realiza a baja temperatura, mediante un proceso de cocción lento que nos garantiza matices de sabor y la textura tan especial que buscamos”. El resultado es una pieza crujiente, pero no dura, con un sutil hojaldrado en su interior, gracias a la untuosidad que le aporta el aceite de oliva virgen extra, ingrediente clave en la fórmula, y que, junto a la harina de centeno, logran ambos un sabor más intenso, lo que posibilita su consumo también como snack. Esta calidad superior proviene de la selección de ingredientes, entre los que destaca el AOVE premium, además de harinas de trigo seleccionadas de la provincia de Cádiz y sal marina artesanal gaditana. En la línea del resto de productos elaborados por Panadería Obando, las cucharas de pan no contienen ningún aditivo ni conservante artificial, siendo, por tanto, un bocado natural.

Para Jaime Obando, el otro hermano al frente de Panadería Obando, empresa familiar en segunda generación, “las Cucharas de Pan son la mejor regañá que hemos elaborado nunca, porque combina a la perfección la excelencia en formato y sabor”. Precisa Jaime Obando, que “nos gusta escuchar a nuestros clientes, que cada vez nos demandaban más un producto que pudieran usar como una base sólida y crujiente para soporte de, por ejemplo, patés o cremas y que se pudiera llevar a la boca entero de una sola mordida”. “Pero no queríamos quedarnos ahí, en una buena base neutra que aportara solo textura –prosigue Jaime Obando- y a base de combinaciones y pruebas hemos dado con esta fórmula que además está exquisita de sabor, por lo que se puede consumir perfectamente sola, como se suele decir habitualmente, como pipas”.

Las nuevas Cucharas de Pan han sido presentadas oficialmente en el transcurso del Salón Gourmets, inaugurado esta misma mañana en Madrid, cita clave del sector gastronómico en España, donde se han convertido en la novedad más destacada de la primera jornada. Para mostrar su versatilidad, el cocinero Marco Coro (La Cacharrería, Sevilla) ha versionado la tradicional ensalada César a la andaluza, montada sobre una cuchara de pan –que sustituía el habitual pan frito de la receta original- sobre la que se disponía mojama de Barbate con una gelatina de lechuga y unos puntos de crema de parmesano. Igualmente, el chef de origen italiano afincado en Sevilla ha interpretado el Sándwich Club en clave andaluza, con carne mechá, crema de queso curado, mayonesa de jamón y gelatinas de tomate y de lechuga montado todo en un milhojas de cucharas de pan de tres pisos.

Sobre Obando En 1965, Francisco Obando compró a la familia de su mujer una humilde panadería en Utrera, una localidad de la campiña sevillana. Casi 60 años después, dos de sus hijos -Jaime y Víctor-, y un ya amplio equipo, han llevado esta empresa familiar a cotas inesperadas. Presentes en Europa, Asia, Oceanía y América, sus exquisitos productos están en las mesas de los más exclusivos restaurantes, siendo incluso producto recomendado y proveedores de los que el célebre chef José Andrés regenta desde Norte América y el Caribe hasta Oriente Medio.