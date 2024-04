El reto de la digitalización en la España vaciada y cómo superarlo con el Kit Digital

La España vaciada es un tema que ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos años.

Se refiere a aquellas zonas rurales del país que han sufrido una fuerte despoblación debido a la falta de oportunidades laborales y a la carencia de servicios básicos e infraestructuras. Se trata de un problema que afecta a gran parte del territorio español y que ha llevado a que muchas de estas regiones se encuentren en una situación de abandono y decadencia.

Una de las principales soluciones para revitalizar estas zonas de la España vaciada es la digitalización. La transformación digital es un proceso fundamental para mejorar la competitividad, aumentar su eficiencia y llegar a nuevos mercados.

Es aquí donde entran en juego el Programa Kit Digital y los agentes digitalizadores como Agencia CDI, una organización especializada en la digitalización de empresas en todo el territorio nacional.

¿Qué puede aportar el Kit Digital a la digitalización en la España vaciada? El Kit Digital es una iniciativa del gobierno español que está vigente hasta fines de 2024 y que busca ofrecer un conjunto de recursos y herramientas con el fin de facilitar la adopción de tecnologías digitales. Esto incluye servicios como el diseño de páginas web, la creación de perfiles en redes sociales, la implementación de estrategias de marketing digital, la gestión de clientes y procesos internos de una empresa, etc. Es una subvención a fondo perdido que tiene que ser implementada por un agente digitalizador.

En este contexto, la Agencia CDI surge como un agente digitalizador clave para impulsar la transformación de las compañías en la España vaciada. Aprobado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, este programa de ayudas ha conseguido asistir a más de 125 clientes en todo el país mediante soluciones especializadas para crear negocios en las zonas de la España vaciada.

Origen de la Agencia CDI La Agencia CDI surge como un proyecto de Made in Zamora, una pequeña sociedad familiar con sede en Manganeses de Lampreana, un pueblo con menos de 500 habitantes. Dedicada desde un inicio al desarrollo de proyectos de merchandising y comercio electrónico, Made in Zamora experimentó un crecimiento significativo a principios de 2024 tras fusionarse con la empresa de servicios financieros Antconlan y la productora audiovisual JRivera Producciones.

De esta unión nace la Agencia CDI, una firma que ha expandido sus operaciones con oficinas en Zamora capital y en Pinto, Madrid. Su enfoque en la España vaciada se basa en la experiencia previa de Made in Zamora en el ámbito digital, combinando sus conocimientos tecnológicos con finanzas y comunicación para desplegar soluciones integrales de digitalización y comunicación en los territorios afectados por la despoblación.