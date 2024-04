“Meterse en ‘Conference’ está un poco más lejos, pero hay que ir partido a partido e intentar sumar los máximos puntos posibles”

Jorge Herrando, defensa de Osasuna, ha analizado cómo está siendo la trayectoria del conjunto navarro y los retos que se marcan para el final de curso en una entrevista exclusiva mantenida con Kosner, patrocinador oficial del club durante esta temporada.





Pese a que en la última jornada cayeron ante el Valencia, el zaguero no se cierra las puertas de jugar competición europea la próxima campaña: “Sí que es verdad que ahora el objetivo de meterse en Conference se queda un poco más lejos, pero bueno, hay que ir partido a partido, ganar el próximo partido e intentar sumar los máximos puntos posibles”.

En ese sentido, el central señala los puntos a mejorar: “Eso siempre es un aprendizaje constante. En cada partido corriges errores, juegas el siguiente partido y tienes que corregir más cosas. En el último partido, quizá nos faltó un poco de acierto de cara a gol, en algunos minutos no lo hicimos bien, pero hicimos buen partido y hay que seguir en esa línea”.

Para Herrando, esta temporada ha sido de crecimiento y de constante aprendizaje y valora mucho la continuidad que está teniendo, pero sin perder el foco en seguir mejorando: “Ahora mismo estoy con confianza, estoy contando con continuidad y espero que siga así, trabajaré para ello y ojalá sea así”. Primeros pasos en la élite

Aunque su trayectoria en Primera División prácticamente acaba de empezar, el central rojillo ya tiene recuerdos muy bonitos con la elástica de Osasuna: “Puede ser el partido contra la Real allí, que conseguimos ganar, o el partido contra el Barcelona en El Sadar, porque en el Camp Nou me expulsaron y entonces era como una segunda oportunidad aquí en El Sadar y lo recuerdo con mucho cariño”.

En este tiempo, ya ha tenido oportunidad de conocer y enfrentarse a grandes jugadores. Dentro de su propio equipo, destaca a dos de la plantilla: “El jugador más eficiente está entre Budimir y David García”. Fuera del conjunto navarro, se queda con un futbolista por encima de los demás: “El que más me ha impresionado ha sido Rodrygo, porque es muy habilidoso, tiene cambio de ritmo y se me hizo difícil defenderlo”.

Equilibrio entre el fútbol y los estudios

Una de las cosas más llamativas del central pamplonica es su capacidad para compaginar el fútbol de élite con los estudios de Nutrición y Dietética que está cursando. En la entrevista, Herrando explica cómo consigue compatibilizar ambas cosas: “Con mucha organización, aprovechando mucho los momentos e intentando aprovechar también en algún viaje, aunque es complicado. Sobre todo, querer. Si quieres hacer las dos cosas, al final sacas tiempo y te organizas”.