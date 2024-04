Transformar el hogar con estos 5 Trucos DIY para hacer reformas en casa

¿Se están buscando formas de renovar un hogar sin gastar una fortuna? ¡No hay que buscar más! Con estos cinco trucos DIY, se podrá transformar un espacio vital con las propias manos. Se pueden llevar a cabo desde pequeños cambios hasta proyectos más ambiciosos, aquí hay algunas ideas para hacer reformas en casa por uno mismo.

Pintar las paredes Una capa fresca de pintura puede hacer maravillas en cualquier habitación. Elegir colores que reflejen el propio estilo y personalidad y ponerse manos a la obra. Con un poco de paciencia y las herramientas adecuadas, se puede dar un nuevo aspecto a las paredes en un abrir y cerrar de ojos.

Renovar los muebles Si se tienen muebles viejos o aburridos que necesitan una nueva vida, no hay que desecharlos. Con un poco de creatividad y algunas técnicas de bricolaje, se pueden renovar los muebles existentes y hacer que luzcan como nuevos. Se puede probar con técnicas de pintura, cambio de tiradores o incluso añadiendo detalles decorativos para personalizarlos al gusto.

Instalar estanterías flotantes Las estanterías flotantes son una excelente manera de agregar espacio de almacenamiento adicional a cualquier habitación. Se pueden comprar estantes prefabricados en la tienda de mejoras para el hogar o hacerlos con madera y soportes invisibles. Hay que instalarlos en las paredes para mostrar libros, decoraciones o recuerdos de forma elegante y funcional.

Actualizar la iluminación La iluminación adecuada puede transformar por completo la atmósfera de una habitación. Se pueden cambiar los accesorios de iluminación antiguos por opciones más modernas y energéticamente eficientes. También es interesante considerar la posibilidad de instalar luces LED, lámparas colgantes o apliques de pared para crear un ambiente acogedor y acogedor en el hogar.

Crear un jardín vertical Si se tiene poco espacio al aire libre, no hay problema, ya que se puede crear un jardín vertical en el patio o balcón para agregar un toque de verde al espacio. Utilizar palets, macetas colgantes o sistemas de riego vertical para cultivar plantas y flores en vertical. No solo añadirá belleza al hogar, sino que también permitirá aprovechar al máximo el espacio disponible.

Con estos cinco trucos DIY, se pueden hacer reformas en casa por uno mismo y transformar el hogar de manera económica y creativa. Ya sea pintando las paredes, renovando muebles o creando un jardín vertical, ¡la única limitación es la imaginación! Así que hay que ponerse manos a la obra y hacer que el hogar luzca como nuevo con las propias manos.

Si después de analizarlo, se considera que es mejor dejarlo en las manos de un especialista, aquí se añaden los 5 trucos esenciales para pedir presupuesto de reforma de casa.

Pedir presupuestos para una reforma en casa puede ser abrumador, pero con estos cinco trucos clave, se puede simplificar el proceso y obtener la mejor oferta para el proyecto.

Investigar detalladamente Antes de solicitar presupuestos, se debe investigar y definir claramente el alcance del proyecto. Cuanta más información se proporcione, más precisa será la cotización que se reciba.

Solicitar múltiples presupuestos No hay que conformarse con un solo presupuesto. Hay que solicitarse al menos tres presupuestos de diferentes contratistas para comparar precios y servicios.

Especificar los detalles Proporcionar detalles específicos sobre el trabajo que se quiere realizar, incluyendo medidas exactas, materiales preferidos y acabados deseados.

Verificar referencias y experiencia Preguntar por referencias y revisar la experiencia previa de los contratistas en proyectos similares. Hay que elegir a un profesional con experiencia garantiza un resultado de calidad.

Negociar los términos No hay que dudar en negociar los términos y condiciones antes de comenzar y hay que asegurarse de tener un contrato por escrito que detalle todos los aspectos del trabajo.

Con estos trucos, se podrá obtener el mejor presupuesto para la reforma de casa y garantizar el éxito del proyecto.

