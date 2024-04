Prendidos: la tendencia en joyería para bodas que convence a novias e invitadas

En todo look de novia e invitada hay un claro protagonista: el vestido. Sin embargo, en las últimas temporadas, los accesorios cobran cada vez más protagonismo. Más allá de los zapatos o los bolsos, se han sumado otros complementos que son capaces de hacer especial el estilismo más sencillo. Entre las tendencias que en la primavera/verano 2024 prometen captar toda la atención destacan los prendidos. Estas piezas de joyería, que se colocan encima o alrededor de recogidos, moños y semirrecogidos, dan un toque de personalidad a la espalda y el peinado.





Piezas de orfebrería

En España son contadas las casas de joyería artesanal y orfebrería que desarrollan este tipo de piezas tendencia. La sevillana Carmen Marcos CCM es toda una experta en este tipo de creaciones y cuenta con un amplia selección de diseños dentro de su colección 2024."Esta temporada hemos hecho una clara apuesta por los prendidos, que son piezas que permiten dar un toque especial al peinado. Desde nuestras horquillas joya (en forma de flores, estrellas, moscas), hasta nuestras crestas y nuestros cubremoños, pasando por una renovación de los clásicos peinecillos” apunta.

Para hacer tu peinado de novia e invitada más especial

"Los prendidos cogen el testigo de los lazos en el pelo y de los tocados, porque estas piezas visten mucho el peinado, permiten añadir una nota más sofisticada al look, no otorgan peso ni resultan incómodos, se sujetan a la perfección y, al estar realizados, en nuestro caso, en base de latón bañado en oro de 24k e incorporar perlas o cristales, sirven para muy diversos eventos, porque combinan con todo", apunta Rocío del Carmen, fundadora y diseñadora de joyas de la firma.