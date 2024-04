El FIP Seniors World Padel Championship enciende motores y muestra sus caminos en la fase de grupos

Semana de emociones a nivel equipos, mejor dicho, selecciones, y de pádel de veteranos, juego clásico pero con entrega total. No veremos derroches físicos, grandes salidas de pista o recuperaciones estratosféricas, pero sí entrega, compromiso y, sobre todo, grandes nombres a los que no acostumbramos, con un pasado dorado que merece ser tenido en cuenta.





El FIP Seniors World Padel Championship ya está aquí, en La Nucía, habiendo celebrado su jornada inaugural, no de competición pero sí de presentación oficial de todas las selecciones, con el habitual desfile de banderas y sorteo de la fase de grupos, tanto de la categoría femenina como de la masculina.

Un día en el que, además, se rindió, por parte de la Federación Valenciana de Pádel, un merecido homenaje a Carles Prat, compañero fallecido hace unas jornadas y con quien han querido tener un recuerdo colocando su logo en las acreditaciones del torneo.

En lo que a la competición se refiere, a partir de este lunes tocará ponerse de corto y empezar a jugar por llegar lo más lejos posible en un torneo que ha tenido unos números de récord, una inscripción nunca antes vista, más de 600 jugadores.

''Estar aquí en la tercera edición del FIP Seniors World Padel Championships es una gran emoción, no solo para mí sino para todos nosotros que amamos este deporte. Y viviremos esta emoción con los 31 países participantes y los más de 600 atletas que nos entregan números impresionantes.

Números que muestran la fuerza y la dimensión que el pádel ha alcanzado en el mundo. Permítanme agradecer a todo el equipo de la Federación Internacional de Padel, gracias a la Federación Española y a su presidente Ramon Morcillo que una vez más ha demostrado una gran calidad organizativa. Y ciertamente no puedo dejar de mencionar y agradecer a Alfonso Monferrer, presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, pues su capacidad organizativa está entre las mejores del mundo.

También quiero agradecer a la ciudad de La Nucía por su hospitalidad, a la Diputación de Alicante y a la Comunidat Valenciana. Pero sobre todo quiero agradecerles a vosotros jugadoras y jugadores. A menudo repito un concepto y es que los jóvenes son el futuro de nuestro deporte, los profesionales son quienes permiten que el pádel sea conocido en el mundo. Pero sois vosotros los que lo habéis hecho grande: gracias a vosotros, el pádel se ha convertido en uno de los deportes más importantes del mundo. ¡Buena suerte a todos!'', comentaba durante su discurso el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro.

Desde el lunes hasta el miércoles se jugará la fase de grupos; desde el jueves hasta el sábado se jugará la fase de eliminación directa.

En lo que se refiere al sorteo, los grupos han quedado así divididos, con el aliciente de que España, en categoría femenina, se medirá a Argentina, su gran rival, pues ambas selecciones han quedado enclavadas en el Grupo A.

Categoría masculina

Grupo A: España, Estados Unidos, Chequia Grupo B: Argentina, Dinamarca, Egipto Grupo C: Suecia, Alemania, Catar Grupo D: Francia, Uruguay, Ecuador Grupo E: Italia, Australia, Irlanda Grupo F: Portugal, Bélgica, Países Bajos Grupo G: Brasil, Chile, Japón Grupo H: México, Reino Unido, Finlandia

Categoría femenina

Grupo A: España, Argentina, Japón Grupo B: Italia, Reino Unido, Noruega Grupo C: Francia, Uruguay, Chile Grupo D: Suecia, Brasil, México Grupo E: Países Bajos, Portugal, Finlandia Grupo F: Estados Unidos, Brasil, México Grupo G: Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Lituania